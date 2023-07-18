ATO Başkanı Baran: Özel yurt işletmecileri, maliyeti fiyatlara yansıtamıyor

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO'nun 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesine kayıtlı özel yurt işletmecileri, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile bir araya geldi.

Toplantıda salgın ve uzaktan eğitim nedeniyle sıkıntılı süreç yaşayan özel yurtların kapasitelerini değerlendirmeye yönelik öneriler ele alındı.

Baran, özel yurt işletmelerinin üniversite öğrencilerine hizmet verdiğini, salgın sürecinde uzaktan eğitimin başlamasıyla öğrenciler evlerine döndüğü için yurtların boş kaldığını hatırlatarak, "Pandemi yavaş yavaş ortadan kalkıp eğitim öğretim normalleşmeye başlayınca öğrencilerimiz okullarına döndü. Uzun süren pandemide ayakta kalmaya çalışan özel yurt işletmeleri, yüzyılın felaketi olan depremle birlikte yeniden sıkıntılı bir döneme girdi. Yeniden online eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler evine döndü, işletmeler ise boş binalara kira ve diğer işletme giderlerini ödemeye devam etti." ifadesini kullandı.

Özel yurt fiyatlarının bir önceki yılın fiyatları üzerinden belirlendiğini, yönetmelik ve yönerge gereği fiyatlarda TÜFE ve ÜFE ortalamasının yarısı kadar artış yapılabildiğini, işletmelere sadece yüzde 5'lik bir opsiyon hakkı tanındığını belirten Baran, "Sektör, maliyetlerini fiyatlara yansıtamıyor, fiyat artışları geride kalıyor, yeterli olmuyor. Pandemi ve sonrasındaki süreç sektöre zarar verdi. Öğrencilere barınma imkanı sağlayan, istihdam oluşturan bu sektörü ayakta tutmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, fiyat artışlarının öğrencilerin tercihlerine yansıdığını ve devlet yurtlarına talebin arttığını, özel yurtların da düşük kapasiteyle çalışmak zorunda kaldığını kaydetti.