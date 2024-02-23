ATO Başkanı Baran: Sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yönetim kurulu ve çeşitli meslek komitelerinin üyeleri ile Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneğinin (TİMKODER) temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre Baran, burada yaptığı konuşmada, Bakan Mehmet Şimşek ve yardımcılarına reel sektörün sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri ve vergi veren kesimin sorunlarının çözümü konusunda da çalışmalar yapmaları nedeniyle teşekkür etti.

Oda üyelerinin etkin ve verimli faaliyet yürütmeleri için önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Baran, KDV mevzuatının güncel ve ihtiyaca cevap verir yeterlilikte olması gerektiğini belirtti.

Baran, "Aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanması, karmaşaya yol açıyor. KDV mevzuatı güncellenmeli ve sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmeli." dedi.

Baran, 2023 ve 2024 yılları için uygulaması zorunlu hale gelen enflasyon muhasebesinin, 2024-2026 hesap dönemleri için ihtiyari veya vergisiz hale getirilmesine ilişkin talepleri de iletti.