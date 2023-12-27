ATO Başkanı Baran, sorunları Mehmet Şimşek’e anlattı: Farklı KDV oranları reel sektörü zorluyor

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret ederek reel sektörün sorunlarını aktardı.

Şimşek’i ziyaretinde vergi gelirlerinin ağırlıklı olarak dolaylı vergilerden sağlandığını dile getiren Gürsel Baran, sektörel farklılık gösteren KDV’nin, bir işletmeye girişiyle çıkışı arasında da fark olduğunu belirtti. Bu farklılığın reel sektörü zorladığını bildiren Baran, tek oranlı KDV’nin uygulamadaki zorlukları ortadan kaldıracağını vurguladı.

Gürsel Baran, Türkiye’nin küresel ekonominin sorunları yanı sıra deprem felaketinin getirdiği sıkıntılarla da uğraştığını ifade etti.

Uygulamada yaşanan sıkıntılar sebebiyle çekin güvenilir bir ödeme aracı olmaktan çıktığının altını çizen Baran,

“Türk reel sektörü, belki de dünyada ilk ve tek örnek olarak uzun yıllar çeki vadeli ödeme aracı olarak kullandı. Ancak çekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle vadeli bir başka ödeme aracına ihtiyaç doğuyor. Bu nedenle ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sayısının artırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Aynı şekilde kredi kartı ile vergi ödemesi konusunda bulundukları girişimin üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu alanda 50 bin lira limit belirlediğini ifade eden Gürsel Baran, ardından limitin 500 bin liraya çıkarıldığını kaydetti.

Kartla yapılan SGK prim ödemelerinde bankaların komisyon almaması gerektiğini de söyleyen Baran, “Kredi kartıyla vergi ödemelerinde limitin kaldırılması, SGK ödemelerinde komisyon alınmaması tahsilatların artışına da katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

"Prosedürler azaltılmalı"

Baran, vergisini düzenli ödeyenlere yönelik uygulanan indirimde de prosedürlerin azaltılmasını istedi.

Basit usulde defter tutan esnafa kamu bankası tarafından piyasa faizinin yarısı kadar kredi kullandırılırken, aynı ölçekteki ticaret odasına kayıtlı olanların bu imkandan yararlanamadığını kaydeden Gürsel Baran, “Yan yana aynı işi yapan iki işletmeden biri esnaf diğeri tacir diye birbirinden farklı uygulamaya tabi tutulması üyelerimizin motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Esnafa sağlanan desteklerden üyelerimizin de faydalanması sağlanmalı” diye konuştu.

Baran ayrıca Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve devam eden yapım işlerine ek fiyat ve süre uzatımı imkanı veren düzenlemenin diğer yapım işlerini de kapsaması ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’ne ödenen devlet desteğinin artırılması talepleri de dile getirildi.

ATO Heyeti’nin ziyaretinde, Bakan Şimşek’e Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya eşlik ederken, ATO heyetinde; ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça, Ali Yıldız, Halil İlik, Adem Ali Yılmaz ve Yasin Özyolu yer aldı.