ATO Başkanı Baran: Sürdürülebilir büyüme için kapsamlı iyileştirmeye ihtiyaç var

ANKARA (EKONOMİ)

Ekonomi yönetiminin vurguladığı gibi enflasyonu kontrol altına almak için büyümeden bir miktar feragat edilmesi gerektiğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, büyümenin sıkı para politikası uygulanan dönemde gelmesinin bir başarı olduğunu aktardı.

İkinci ve üçüncü çeyrekteki negatif büyümeyi hatırlatan Gürsel Baran, son çeyrekteki büyümenin teknik resesyondan çıkıldığını gösterdiğini belirtti.

Büyüme oranı kadar, bunun hangi sektörlerden geldiğinin önemli olduğunu ifade eden Baran, imalat sanayindeki yüzde 0.2’lik daralma ile sanayideki gelişimin, uzun süredir dile getirdikleri kapasite kullanım oranlarındaki düşüklüğün somut göstergesi olduğunu anlattı.

Baran, 2025’te daha güçlü bir sanayi performansı için teşviklerin verimli ve planlı şekilde yönlendirilmesi, üretim ve ihracat odaklı projelere finansman erişiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Kişi başına düşen gelirin 15 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdığını dile getiren Baran, sürdürülebilir büyüme ve gelir dağılımındaki adalet için vergi sistemi dahil kapsamlı iyileştirmelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.