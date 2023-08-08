ATO Başkanı Baran: TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulmalı

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Baran, Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve beraberindeki heyet ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulundu.

Baran, başkentin turizm potansiyeline değinerek, sağlık turizmini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaları aktardı.

Son dönemde reklam, mimari, tasarım, film, video, fotoğraf, yayıncılık, yazılım, bilgisayar oyunları, elektronik yayıncılık gibi alanlardan oluşan kreatif ekonominin dünyada 1,5 trilyon dolara ulaştığını kaydeden Baran, Türkiye'nin oyun, dizi film gibi ihracatlar ile bu alandan pay almaya çalıştığını belirtti.

Baran, ilgili sektörlerin kreatif ekonomi olarak benimsenmesi ve gelişimlerine katkıda bulunulması açısından TBMM'de Kreatif Ekonomi Komisyonu kurulması önerisinde bulundu.