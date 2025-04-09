ATO Başkanı Baran: Ticari kartlara harcama sınırı ticareti olumsuz etkiliyor

ANKARA (EKONOMİ)

Kartların limiti yüksek olsa bile getirilen kısıtlamaların işletmelerin elini kolunu bağladığını söyleyen ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bu durum ticarette canlılığı, güveni ve sürekliliği zedeliyor” dedi.

Çok sayıda ATO üyesinden ticari kredi kartı limitlerinin tam olarak kullandırılmadığı yönünde şikayetler geldiğine dikkat çeken Gürsel Baran, bu kısıtlamaların finansman sorunu ve ciddi darboğaz oluşturduğunu belirtti.

Finansmana erişimde güçlük yaşandığı dönemde işletmelerin, finansman açısından ticari kredi kartı kullanmak istediğini vurgulayan Baran, “İşletmelere ait kredi kartlarının limitleri yüksek olmasına rağmen, son dönemde bankalar tarafından harcama tutarlarına getirilen kısıtlamalar, reel sektörde ciddi sorunlara neden oluyor. Kredi kartı limiti yüksek olan pek çok işletme, tedarik zincirinde mal veya hizmet alımı sırasında bankaların uyguladığı günlük ya da işlem bazlı harcama sınırları nedeniyle işlemlerini gerçekleştiremiyor ve ticaretinin akışında aksaklık yaşıyor” dedi.

Ticari kartların işletmelerin nakit akışının yönetimini sağladığını dile getiren Baran, “İşletmelerimizin ödemelerini planladığı kredi kartlarında limitlerin elverdiği kadar kullanımına izin verilmemesi, işletmelerin yanı sıra ticari sistemi, piyasaları olumsuz etkiliyor. Bu durum, tahsilat zincirlerinin bozulmasından, istihdam ve vergi gelirlerine kadar uzanan bir dizi sıkıntının da oluşmasına zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

“Zincirleme etkiyle ticareti yavaşlatıyor”

Ticari kredi kartlarında limit olmasına rağmen bankaların getirdiği harcama sınırlarının zincirleme etkiyle ticareti yavaşlattığının altını çizen Baran, “Kredi kartı limitleri, işletmelerin mali gücünü ve ödeme potansiyelini yansıtan bir gösterge durumundadır. Ekonomimizin güçlenmesi, üretim, yatırım, istihdam ve ticaretin önünün açılması için kredi kartlarına uygulanan harcama kısıtlarının kaldırılması gerekiyor. Hükümetimiz, üretim ve ticaretin sağlıklı biçimde devam etmesi için düzenlemeler ve destekler hayata geçiriyor. Bankaların reel sektörün hareket alanını kısıtlamasıyla, bu katkıların piyasalarda karşılığını bulması zorlaşacaktır. Bankalarımızdan, ticaretin dinamosu olan işletmelerimizin, özellikle KOBİ’lerimizin elini rahatlatmaya yönelik adımlar bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.