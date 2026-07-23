ATO Başkanı Baran ticari kartlarda taksit koşullarında esneme istedi

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan finansmana erişimin kolaylaştırılması ve ticari kredi kartlarında taksit koşullarında esneme talep etti.

Beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Bakan Ömer Bolat’ı ziyaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda Bakanlığın yaptığı çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Kamu alımlarında yerli üreticilerin desteklenmesinin ekonomik bağımsızlık açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Baran, bunun sadece yerli üreticileri desteklemeyeceğini, aynı zamanda yatırım, istihdam, teknolojik dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmanın da önünü açacağını anlattı.

Enflasyonla mücadele programını desteklemekle birlikte yatırım ve ihracatın korunması için finansmana erişimin de önemine işaret eden Baran, büyümenin sürdürülebilirliğinde finansmanın kritik olduğunu kaydetti.

KOBİ’lerin günlük faaliyetlerini sürdürebilmeleri açısından ticari kartların çok önemli bir finansman aracı olduğunun altını çizen Gürsel Baran, buradaki taksit imkanının genişletilmesinin nakit akışını rahatlatacağını söyledi.

ATO’nun Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı milli katılımlı fuar düzenleme yetkisiyle yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, bu kapsamda Riyad’daki Dünya Sağlık Fuarı ve Rotterdam’da düzenlenen Breakbulk Europe 2026 olmak üzere iki başarılı fuar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ankara’nın ihracatı ve uluslararası yatırım çekme kapasitesinin artması için atılacak en önemli adımın serbest bölge kurulması olduğunu söyleyen Baran, "Lojistik altyapısı, üniversiteleri, teknokentleri ve güçlü üretim yapısıyla Ankara, serbest bölge yatırımı için en güçlü aday durumunda" dedi.

Esenboğa Havalimanı'ndan yapılan doğrudan uçuşların artırılmasının da ticari ilişkilere önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Gürsel Baran, Ankara’da gerçekleştirilen NATO zirvesinin de ülkeye ve kente önemli katkı sağladığını bildirdi.