ATO Başkanı Baran ticari kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasını istedi

ANKARA/ EKONOMİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadele sürecinde parasal sıkılaştırma önlemleri kapsamında kredi kartlarına sınırlandırmanın gündeme geldiğini hatırlatarak, bireysel kredi kartları ile ticari kredi kartlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ATO Başkanı Baran, iş dünyasının finansman kaynağı olarak vadeli çeki kullandığını ancak zaman içerisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çekin itibarının azaldığını ve kullanımının gerilediğini belirtti.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, “Piyasalarda çekin yerini ticari kredi kartları aldı. Ticari kredi kartları şirketlere sürdürülebilir ve vadeli finansman imkânı sağlarken, ödeme zincirinde ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinde kritik önem taşıyor. Güvenilirliği konusunda şüphe oluşturmadığı için de herkes tarafından kabul ediliyor. Ticari kredi kartlarının bireysel kredi kartlarından ayrı değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Baran, inşaat başta olmak üzere bazı sektörlerde taksit sayısının artmasının üretime ve ticarete olumlu yansıyacağını da belirtti.

Deprem bölgesi dikkate alınmalı

ATO Başkanı Gürsel Baran, inşaat malzemeleri sektöründe artan talep ve kredi kartı harcamalarındaki artışın tüketimden değil, inşaat üretiminden kaynaklandığına dikkat çekti.

İnşaat malzemelerini temin etmenin güçleştiğini kaydeden Baran, “Ülkece yaşadığımız büyük felaketin ardından deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak üzere başlayan inşaat ve kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle inşaat malzemelerine olan talep arttı. İnşaat malzemelerini temin etmek güçleşti. Bu süreçte nakit kullanmak neredeyse mümkün değil. Geriye tek çare ticari kredi kartı kullanımı kalıyor. Deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için, depremzede vatandaşlarımıza konut üretiminin ve kentsel dönüşümün sekteye uğramaması için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulamasının devamı elzem” ifadelerini kullandı.