ATO Başkanı Baran: Vergisini düzenli ödeyen mükellefler desteklensin

Vergi İndirimi ve 2024 Yılında Yapılacak Güncellemeler konulu toplantı Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, verginin, hem ödeyen işletmeler hem de toplayan kamu açısından önemine işaret ederek, yeniden yapılandırma düzenlemelerinin vergi sistemini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep eden Baran, "Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yönelik indirim uygulamasında prosedür kolaylaştırılıp, teşvik edici uygulamalar artırılmalı." ifadesini kullandı.

Baran, ülke ekonomisi için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti, bir asırlık ömründe devraldığı borçları ödediği gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasına da adını yazdırdı. Bu gelişimde vergi gelirlerinin payı büyük. O yüzden vergilerin ekonominin can damarı olduğunu, ödediğimiz vergilerle bu ülkenin ayakta kaldığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Ali Aslankaya da mükelleflere yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarını önemsediklerini ve vergi mükelleflerine kapılarının 7 gün 24 saat açık olduğunu ifade etti.