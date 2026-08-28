ATO Başkanı Baran’dan bankalara çağrı: Kredi verirken bilançoya değil kapasiteye bakın

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Hüseyin GÖKÇE-ANKARA

ATO Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Gürsel Baran, enflasyonla mücadeleyi önemli bulduklarını ancak sahadan gelen seslerin finansman ihtiyacı nedeniyle işletmelerin sıkıntı içinde olduğunu gösterdiğini bildirdi.

“Finansman ihtiyacı büyük ancak maliyetler çok yüksek” diyen Baran, işletmelerin kaynak yetersizliği nedeniyle işletme sermayelerinden tükettiklerini ve böylece sermaye ihtiyacının da büyüdüğünü kaydetti.

ATO bünyesinde 170 bini aşkın üyenin faaliyet gösterdiğini belirten Baran, üyeleriyle bir araya geldiklerinde en çok dile getirilen konunun finansman sıkıntısı olduğunu aktardı.

KOBİ’lerin finansman talebini sadece ‘kredi’ olarak görmemek gerektiğinin altını çizen Baran, “İşletmelerin hammadde alması, maaş ödemesi, makinesini yenilemesi, ihracat yapabilmesi, dijitalleşmesi ve yeşil dönüşüme hazırlanması için finansmana ihtiyacı var” diye konuştu.

Finansman maliyetinin, işletmelerin üretebileceği katma değerin önüne geçtiğinde sistemin çalışmadığını vurgulayan Gürsel Baran, “İşletmeler bırakın büyümeyi, mevcudu korumayı başaramıyor” dedi.

KOBİ’lerin sermayeyi yatırıma değil günlük faaliyetini çevirmeye harcadığı ortamda kalıcı büyümenin beklenemeyeceğini dile getiren Baran, “Finansmana erişimde yalnızca geçmiş dönem bilançosuna değil, işletmenin üretim kapasitesine, siparişlerine, ihracat potansiyeline ve oluşturduğu istihdama da bakılmalı. Bugün finansmana ulaşamadığı için küçülen sağlam bir işletmenin bilançosunun da sağlam kalmasını beklemek gerçekçi değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“OVP’de KOBİ’lerin de yol haritasını görmek istiyoruz”

Artan maliyetlerin fiyatlamayı zorlaştırdığına vurgu yapan Baran, “Bugün üyelerimiz ve bankalar aynı noktada buluşamıyor. Bunu Anadolu’da birkaç işletmenin sorunu olarak da görmeyelim lütfen. KOBİ demek, Türkiye ekonomisi demek” şeklinde konuştu.

Bir süre sonra açıklanacak OVP’de KOBİ’lerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Baran, “KOBİ’nin nasıl güçlendirileceğine dair yol haritasını da görmek istiyoruz. İş insanları olarak, işletmelerimiz için biz de üç yıl sonrasını planlayabilmek istiyoruz.” dedi.

Baran, KOBİ’lerin küçüldüğü ortamda ekonominin büyüyemeyeceğini belirtirken, “KOBİ’lerimiz için düşük maliyetli işletme sermayesi kredileri devreye alınmalı. Özellikle üretim yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdamını koruyan işletmelerimiz için uygun maliyetli, uzun vadeli ve mümkünse belirli bir süre geri ödemesiz finansman modelleri oluşturulmalı” dedi.

Vergi gelirlerinde artış için üretim ve ticaretin artması gerektiğini bildiren Gürsel Baran, vergisini zamanında ödeyen işletmelerin ödüllendirildiği bir sisteme ihtiyaç olduğunu kaydetti ve “İşveren üzerindeki maliyetlerin azaltılması, örneğin, istihdamı koruyan işletmelere yönelik prim ve vergi teşviklerinin güçlendirilmesi sağlanmalıdır. Enerji yoğun sektörlerde de üretim ve ihracatı destekleyen mekanizmalar geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.