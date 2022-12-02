ATO Başkanı Baran’dan EYT’ye verilecek KGF desteğine teşekkür

ANKARA(EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Emeklilikte Yaşa Takılanlar(EYT) ile ilgili düzenleme kapsamında, KGF kaynaklı uzun vadeli finansman desteği sağlanması kararı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e teşekkür etti.

Yazılı açıklama yapan Baran, bu konuda daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, “Talebimizin dikkate alınarak reel sektörümüze finansman desteğinin gündeme getirilmesi çok kıymetli” dedi.

EYT düzenlemesinin, küresel ekonomide resesyon riskinin yaşandığı bir dönemde gündeme geldiğine dikkat çeken Gürsel Baran, “Küresel ekonomide resesyon riski yaşanırken, büyümede yavaşlama tahminleri yapılırken ve enflasyonla mücadele sürecinin etkileri devam ediyorken EYT düzenlemesinin yapılması işverenleri bir yandan nitelikli iş gücü kaybı diğer yandan da yüklü tazminat ödemeleriyle karşı karşıya bırakıyor” ifadelerini kullandı.

İşletmelerin kıdem tazminatı nedeniyle finansman yönüyle sıkıntıya gireceklerini belirtirken, bu yükün kaldırılması için KGF desteğiyle uygun koşulla, uzun vadeli kaynak sağlanacak olmasını önemli bir destek olarak nitelendirdi. Bu desteğin reel sektöre katkı sağlayacağının altını çizen Baran, bunun yatırım ve istihdamın devamı için de faydalı olacağını anlattı.

Gürsel Baran, sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesinin ise üretim ve ticaretin sekteye uğramadan devam etmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.