ATO Başkanı Baran'dan kart sınırlaması uyarısı: Limitlerde daralma ödeme güçlüğüne neden olur

ANKARA (EKONOMİ)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımları ve mali disiplini desteklediklerini ancak kart limiti sınırlamasının, reel sektör ve vatandaşların günlük hayatına etkilerinin bütüncün anlayışla ele alınması gerektiğini bildirdi.

“Okul ve hastane ödemeleri aksar”

Kartların sadece tüketim aracı değil, hizmet sektörü ve hane halkının ödemelerinin önemli bir parçası haline geldiğinin altını çizen Baran, “Eğitim ücretleri, özel okul ve üniversite ödemeleri, hastane ve sağlık harcamaları, sigorta primleri, ulaşım, konaklama gibi pek çok gider, -kişinin ödeme gücüne göre bankalar tarafından verilen- kredi kartları aracılığıyla ödeniyor. Kredi kartı limitlerinin daraltılması, vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi ödeme güçlüğüyle karşı karşıya bırakacaktır” dedi.

Parasal gelişmelere bağlı olarak nakit taşıma imkanlarının fiilen sınırlandığını, artan fiyat karşısında yüksek tutarlı ödemelerin nakit yapılmasının güvenlik ve pratiklik açısından mümkün olmaktan çıktığını dile getiren Baran, “Nakit para kullanımının azalması yönündeki genel eğilim de dikkate alındığında, kredi kartı limitlerinin kısıtlanması ekonomik hayatın işleyişini zorlaştıracaktır” diye konuştu.

“Nakit akışını olumsuz etkiler”

Kart kullanımındaki daralmanın iç talebi baskılayarak, özellikle perakende, hizmet ve KOBİ ölçeğindeki işletmelerin nakit akışını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Baran, “Finansmana erişimde güçlük yaşanan bu süreçte nakit döngüsünün yavaşlaması, zincirleme bir reaksiyonla üretimden istihdama kadar pek çok alanı etkileme potansiyeline sahiptir. Finansal istikrarı korumaya yönelik düzenlemelerde, ticari hayatın gerçekleri ve vatandaşlarımızın zorunlu harcamalarının dikkate alınmasının hem ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği hem de toplumsal refah açısından faydalı olacağı kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Baran ekonomide kalıcı istikrarın yolunun, üretim, ticaret ve tüketimi birlikte gözeden düzenlemelerle mümkün olduğunu vurgularken, “Bu çerçevede, tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişareye açık olduğumuzu ve reel sektörün sesini aktarmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururum” dedi.