ATO Başkanı Baran'dan KDV’de 'tek oranlı vergi' önerisi: Adalet sağlar, girişimciliğin önünü açar

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergide kapsamlı bir reform yapılmasını ve KDV’de tek oranlı sisteme geçilmesini önerdi.

Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, mevcut vergi sisteminin 1960’lı yıllarda yapıldığını ve yıllar içinde çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatarak reform talep etti. Baran, “Ülkemizde yapılacak kapsamlı bir vergi reformu ile verginin sadeleştirilmesi, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi tek oranlı hale getirilmesi vergide adalet sağlamanın yanı sıra vergi prosedürlerini azaltarak girişimciliğin önünü açar, tahsilat oranlarını da artırır” diye konuştu.

KDV’deki farklı oranların zorluklar yarattığını ve tahsilatı da olumsuz etkilediğini belirten Gürsel Baran, çok sayıda ülkede uygulanan tek oran sistemini önererek, “Mevcut vergi sisteminde Katma Değer Vergisi’ndeki farklı oranlar, hatta aynı sektör içinde alışta ve satışta, toptan ve perakendede uygulanan farklı oranlar sistemi karmaşık hale getirirken, bu zorluk vergi tahsilat oranlarına da yansıyor” görüşünü vurguladı.

Türkiye’de 1980’lerde dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payının yüzde 35’li seviyelerdeyken, bu oranın yüzde 50 düzeyini aştığını hatırlatarak, “Mevzuatın eski olması, toplanan vergilerdeki ağırlığın dolaylı vergilere kaymış olması, vergi reformu ihtiyacını ortaya koyuyor. Ülkemizde yapılacak kapsamlı bir vergi reformu ile verginin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi vergide adalet sağlamanın yanı sıra vergi prosedürlerini azaltarak girişimciliğin önünün açar, tahsilat oranlarını da artırır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin vergi sisteminde sadeleşmeyi gerçekleştirileceğine inanıyoruz” dedi.

ATO Başkanı vergi dilimlerinde ayarlama talep etti, vergi aflarını eleştirdi

ATO Başkanı Gürsel Baran, gelir vergisi dilimlerinin düşük kaldığını da belirterek, çalışanların çok kısa sürelerde ikinci vergi dilimine geçtiğini, bunun da ücrette azalmalara yol açtığını söyledi.

Uyumlu mükelleflere verilen vergi indirimlerinin basitleştirilmesini isteyen Gürsel Baran, vergi aflarının uyumu zorlaştırdığını vurgulayarak, ““Eğitimden, sağlığa varıncaya kadar kamu harcama ve yatırımlarına kaynaklık eden vergi gelirleri, ülkemizde sürekli gündem halinde. Tahakkuk kadar gerçekleşemeyen tahsilatlar nedeniyle sıklıkla vergi afları çıkartılıyor. Her yeni vergi affıyla birlikte neredeyse gerçekleşen tahsilat kadar, mükellefin ödeme refleksi de ‘nasıl olsa yeni af çıkar’ düşüncesiyle geriliyor” diye konuştu.