ATO Başkanı Baran’dan öneri: 15 yıl vergi ve primini eksiksiz ödeyene yeşil pasaport verilsin

ANKARA (EKONOMİ)

ATO Meclis Toplantısında konuşan Baran, vize engelini aşmak ve kayıt dışılığı bitirmek için dürüst mükellefin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Yeşil pasaport hem AB’ye erişimin anahtarı hem de kayıtlı ticaretin ödülü haline getirilmeli” dedi.

Konuşmasında 2026’nın yeni normal olan belirsizlikle başladığını belirten Gürsel Baran, “Davos’ta yayımlanan ‘2026 Küresel Riskler Raporu’nda da vurgulandığı üzere; jeopolitik gerilimler, tedarik zincirlerindeki bloklaşma, yapay zekâ odaklı teknolojik dönüşüm, dünyayı etkisi altına almış durumda. Bu ortamda ticaretin kuralları da yeniden yazılıyor” dedi.

Türkiye’nin ticaretinin yüzde 40’ını AB ile yaptığına dikkat çeken Baran, “Ticaretimizi sürdürebilmemiz için karşılıklı görüşmeleri başlatabilmemiz, fuarlara katılabilmemiz gerekiyor. Ancak vize konusunda yaşanan sıkıntılar, ülkemizin ticaretinin önünde ciddi bir engel oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil pasaport hem Avrupa Birliği’ne erişimin anahtarı, hem de kayıtlı ticaretin ödülü olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baran, “Bu çerçevede, ticaret hayatına başladığı tarihten itibaren en az 15 yıl boyunca vergisini, sosyal güvenlik ödemelerini aksatmadan ödeyen, devlete borcu bulunmayan, ticari faaliyetlerini düzenli ve şeffaf biçimde sürdüren mükelleflere yeşil pasaport imkânı tanınması son derece yerinde, yapıcı ve özendirici bir adım olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Devletin bu şekilde vergiye uyumu cezayla değil, teşvikle güçlendiren bir yaklaşım tesis etmiş olacağını ifade eden Gürsel Baran, “Hem kayıt dışılıkla mücadelede hem de vergi ahlakının güçlendirilmesinde çok daha kalıcı sonuçlar elde edilebilir” dedi. Vergisini ve primini zamanında ödeyen mükellefle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Baran, “Vergisini ve primini zamanında ödeyenle ödemeyen aynı tutulmamalı. Yani suyu getirenle testiyi kıran aynı muameleyi görmemeli” diye konuştu.