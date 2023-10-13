ATO Başkanı Baran'dan üyelerine indirim çağrısı

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın enflasyonla mücadele kapsamında, marketlere yönelik yaptıkları indirim çağrısına destek verdi. Baran, ATO üyelerinin de enflasyonla mücadele kapsamında kampanyaya destek vermesini istedi.

Yazılı açıklama yapan Baran, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Başkent’teki tüm işletmeleri enflasyonla mücadeleye katkı vermesini istedi. Bugüne kadar kampanyaya destek veren marketlere teşekkür eden Gürsel Baran, “Büyüme, yatırımlar, finansman maliyetleri, gelir dağılımı gibi birçok temel makroekonomik değişkeni olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele bugün en temel sorunumuz. Bu sorunun kısa sürede çözümü için tüm kesimlerin kararlı duruş sergilemesine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Makro dengelerin yerine oturması ve enflasyonun tek haneye inmesi için hükümetin çeşitli önlemler aldığına dikkat çeken Baran, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini bildirdi. Gıda perakendecileri yanı sıra tedarik zincirinde yer alan tüm sektörlerin gerçekleştirecekleri indirimlerle enflasyonla mücadeleye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Baran, “Enflasyon ve hayat pahalılığı gelir ve sermayeyi eriten bir süreç. Üyelerimizin pandemiden bu yana yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntıların atlatılmasındaki katkıları hepimiz biliyoruz” dedi.

Gürsel Baran bu kapsamda; tekstil, halı-mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri sektörlerini de indirim kampanyasına katılmaya davet etti.