ATO Başkanı Baran'dan yatırım ve üretim vurgusu

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Baran, büyüme sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Depremin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmeye çalışıldığı, küresel ekonomide daralma sinyallerinin sıklaştığı ve bunun da ihracat rakamlarına yansıdığı süreçte büyümeyi sürdürebilmek çok önemli. Büyümenin sürdürülebilir olması için yatırım, üretim ve ihracatın kucaklayıcı hale gelmesini sağlamamız şart.

Para politikasındaki değişiklik ve enflasyonla mücadele süreci, finansmana erişimin güçleşmesi, öz sermayesi güçlü olmayan reel sektörün hareket kabiliyetini daraltırken, işgücü ödemeleri bu tablonun daha da derinleşmesine yol açmaktadır. Ülke olarak büyümenin kalıcı hale gelerek refah artışına katkı sağlaması için üretim yapımızı elden geçirerek, küresel ekonominin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirebilir hale getirmemiz, bunların yanı sıra da nüfusumuzun yarısı kadar olan gençlerimizi değerlendirecek iş alanları oluşturmamız gerekiyor. Orta Vadeli Planda bu yaklaşımın yer alacağını ümit ediyoruz.”