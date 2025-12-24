ATO Başkanı Baran'dan yeni asgari ücret açıklaması

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin yüzde 27 artışla, 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Baran, ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesini ve çalışanların yaşam standartlarının kalıcı bir şekilde tüm kesimlere yansımasını temenni ettiğini belirtti.

"Brüt 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 39 bin 553 TL düzeyinde"

Açıklanan yeni asgari ücretin, çalışanların yaşam standartlarını ve refah seviyesini artırmaya yönelik olmasını temenni ettiğini belirten ATO Başkanı Baran, "Milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyamız için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Yeni asgari ücretin tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 lira düzeyinde. Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte; çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır" ifadelerine yer verdi.