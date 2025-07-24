ATO Başkanı Gürsel Baran: Bankalar da indirimi dikkate alsın, finansmana erişimi kolaylaştırsın

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, politika faizindeki indirimin üretim ve yatırım iklimi açısından umutları artırdığını bildirdi.

Baran temkinli ancak büyümeyi destekleyen Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını gözetmesini önemsediklerini belirterek, hedefin enflasyon ve faizde tek haneyi görmek olduğunu bildirdi.

Yüksek faiz oranının özellikle KOBİ’lerin krediye erişimini zorlaştırdığını ifade eden Gürsel Baran, kararı şu sözlerle değerlendirdi:

“Finansmana erişimde güçlük yaşayan işletmelerimizin sermayeleri daralırken, yatırım planları da olumsuz etkileniyor. Özetle yüksek faiz, ekonominin bekleme düğmesine basıyor. Merkez Bankası’nın parasal gevşeme sürecinde temkinli, ancak büyümeyi destekleyen bir politika izleyerek, finansal ve fiyat istikrarını gözetmesini önemsiyoruz” dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde adım atmasının, üretim kapasitesinin artırılmasına, ticaretin canlanmasına ve istihdamın güçlenmesine katkı sağlayacağını aktaran Baran, “Faiz indirimi, aynı zamanda iç piyasa dinamiklerini destekleyecek ve ekonomik güven ortamını daha da yükseltecektir” dedi.

Faiz indirimiyle birlikte üretimi destekleyecek, istihdamı artıracak ve yatırımı teşvik edecek adımların eş zamanlı atılması gerektiğine değinen Gürsel Baran, “Faiz indirimini bankalarımızın da dikkate alarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırılmasını temenni ediyoruz."