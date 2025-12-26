ATO Başkanı Gürsel Baran: Dünyada aynı kategoride iki ödül kazanan tek odayız

Maruf BUZCUGİL

ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, korumacılık duvarlarının yükseldiği, tarife savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin verimlilikle güçlenen bir kalkınma anlayışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

ATO’nun yenilikçi anlayışla kararlı bir dönüşüm iradesini hayata geçirdiğinin altını çizen Cevdet Yılmaz, küresel rekabetin yeni kurallarına odaklanan bu yaklaşımın ATO’yu güçlü bir kurumsal aklın temsilcisi konumuna yükselttiğini bildirdi.

Yılmaz, ATONET Akıllı Asistan projesinin dünya birinciliği almasını dijitalleşmeyi ticaret hayatının merkezine alan bir başarı olarak nitelendirirken, bunun Türkiye’nin dijital rekabet gücüne nitelikli bir katkı sunduğunu anlattı.

Türkiye’nin yaşanan dönüşümü doğru okuyan, dijitalleşme ile yapay zekayı kalkınma stratejisinin merkezine yerleştiren bütüncül bir yaklaşımı kararlılıkla hayata geçirdiğini ifade eden Yılmaz, “Bugün imalat sanayi katma değerinde dünya 14’üncüsü olan bir Türkiye gerçeği vardır” dedi.

Türkiye’nin önemli bir dijital altyapıya sahip olduğunu ve bunu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde yapay zeka odaklı sıçrayama yönelttiğini dile getiren Cevdet Yılmaz,

“Önümüzdeki dönem gerek kamu gerekse özel kesim için dijital dönüşümün hızlanacağı, yapay zekanın hayatımızda çok daha etkili hale geleceği bir dönem olacaktır” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: ATO ismi artık dünya çapında görünür hale geldi

Mensubu olmakta her zaman büyük bir şeref duyduğu ATO’nun isminin artık dünya çapında görünür hale geldiğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “150 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını tek bir çatı altında buluşturan Dünya Odalar Federasyonu’nun (WCF) Başkanı olarak, Ankara Ticaret Odamızın elde ettiği bu başarıyı görmek, benim için ayrı bir anlam ve derin bir gurur kaynağı olmuştur” dedi.

ATO’nun 150 ülkeyi temsil eden odaların yer aldığı küresel platformda dünya şampiyonluğuna ulaşmasının ayrı kur gurur kaynağı olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Dünya şampiyonluğunu Başkentimize ve ülkemize kazandıran ATO ile iftihar ediyorum. Odamızın, üyelerimizin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, yapay zekâ gibi devrimsel bir teknolojiyi kullanarak böylesine yenilikçi bir projeye imza atması da ayrıca takdire şayandır” diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve Proje Koordinatörü Ali Yılmaz’ı tebrik eden Rifat Hisarcıklıoğlu, “ATO’muzun bundan sonra da yeni başarılara imza atarak, hem bizlerin, hem de ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran: Dünyada aynı kategoride ödül kazanan tek odayız

Ankara ve Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, .u anlayışla, üyelerin iş ve işlemlerini kolaylaştıran, hızlandıran ve güvenli hâle getiren dijitalleşme ve yapay zekâ odaklı projelere öncülük ettiklerini söyledi.

Pendemi süreciyle hızlanan dijital dönüşüm yolculuğunun her yıl yeni adımlarla güçlendirildiğini vurgulayan Baran, ATONET Üye Hizmet Platformu’nun 2022 yılında hizmete sunulduğunu ve 2023’te dünya birinciliği kazandığını hatırlattı.

Baran, ATONET’in ardından hayata geçirdikleri yapay zekâ destekli sohbet robotu ‘ATONET Akıllı Asistan ile katıldıkları yarışmanın finalinde ise Birleşik Krallık, Sırbistan ve İran’ı geride bırakarak, “En İyi Oda İnovasyonu Projesi” kategorisinde bir kez daha dünya birincisi olduklarını anlattı.

Aynı kategoride iki kez dünya birinciliği elde eden tek odanın ATO olduğunun altını çizen Gürsel Baran, “Bu başarı bir tesadüf değil, istikrarlı bir vizyonun, kararlı bir emeğin ve güçlü bir ekip çalışmasının sonucudur. Dünyada başka hiçbir odanın başaramadığını başardık ve dijitalleşme ile yapay zekâ alanında küresel ölçekte sürdürülebilir bir liderlik ortaya koyduk” dedi.

Ödülün 170 bin üye, ATO Meclisi, Yönetim Kurulu, özveriyle çalışan personel ve paydaşların ortak başarısı olduğunu söyleyen Gürsel Baran, “ATONET Akıllı Asistan üyelerimizin Odamıza gelmeden, 7 gün 24 saat, bilgiye, belgeye ve hizmete akıllı, hızlı ve güvenli biçimde ulaşmasını sağlayan bir yapay zekâ çözümüdür” dedi.

Günümüz dünyasında rekabet gücünün sadece; sermaye, üretim gücü ya da coğrafyayla değil, dijitalleşmeye hâkim olmak, veriyi doğru kullanmak ve süreçleri hızlı yönetmekle kazanıldığını dile getiren Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak, dönüşümde lider, yenilikte üyelerimize öncü olma vizyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.