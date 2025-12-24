  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. ATO Başkanı Gürsel Baran: Gelir vergisi dilimleri de güncellenmeli
Takip Et

ATO Başkanı Gürsel Baran: Gelir vergisi dilimleri de güncellenmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, milyonlarca çalışan için geçim ücreti olan asgari ücretin iş dünyası için de önemli bir maliyet unsuru olduğunu belirterek, yeni ücretin tüm kesimlere hayırlı olmasını diledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ATO Başkanı Gürsel Baran: Gelir vergisi dilimleri de güncellenmeli
Takip Et

Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine işaret eden ATO Başkanı Gürsel Baran, “Fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte; çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS’nin kapısı, yakınında yaşayanlara açıldıAkkuyu NGS’nin kapısı, yakınında yaşayanlara açıldıEkonomi
Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlarKonut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlarEkonomi
1 otomobil almak için kaç asgari ücret gerekir?1 otomobil almak için kaç asgari ücret gerekir?Ekonomi
Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındıYapımcı Timur Savcı gözaltına alındıGündem

 