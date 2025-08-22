  1. Ekonomim
ATO Başkanı Gürsel Baran'dan okul malzemelerinde KDV tatili önerisi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, okul sezonunda hem ailelerin hem de işletmelerin yükünü hafifletmek amacıyla bazı ürün gruplarında geçici KDV indirimi uygulanması gerektiğini söyledi. Baran, “Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1’e indirilmesini öneriyoruz.” ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, okulların açılmasına kısa bir süre kala okul malzemeleri ile ilgili 'KDV tatili' önerisinde bulundu.

Maliyet ve kur baskısı artıyor

Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, iç piyasada artan enerji ve işçilik maliyetleri ile kur baskısının, başta hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörde uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Enflasyonda düşüş trendinin umut verici olduğuna dikkat çeken Baran, işletmelerin hala bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"Okul ihtiyaçlarında ekonomik tablo dikkate alınmalı"

Aynı dönemde ailelerin de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlandığını hatırlatan Baran, bu tablonun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

ATO'dan 'KDV tatili' önerisi geldi

ATO Başkanı Baran, okulların açıldığı dönemi kapsayacak şekilde KDV tatilinin başlatılmasını ve belirli ürün gruplarında oranın yüzde 1’e indirilmesini önerdi. Baran, “Eylül ve ekim aylarını kapsayacak şekilde, yani okulların açıldığı dönemde KDV tatilinin başlamasını, bazı ürün gruplarında KDV oranının geçici olarak yüzde 1’e indirilmesini öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanının KDV'yi yüzde 1’e kadar indirme yetkisi var

2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde benzer uygulamalara gidildiğini hatırlatan Baran, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinin Cumhurbaşkanı’na KDV oranlarını yüzde 1’e kadar indirme yetkisi verdiğini hatırlattı.

"Okul ihtiyaç kalemlerindeki indirim aile bütçesini rahatlatır" 

Giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri ile öğrencilere yönelik bilgisayar ve yazılım gibi kalemlerde yapılacak geçici indirimin hem ailelerin bütçesini rahatlatacağını hem de işletmelerin elini güçlendireceğini dile getiren Baran, bu indirimin, enflasyondaki iniş ivmesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. 

