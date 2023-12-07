ATO Başkanı: Kredi kartıyla SGK primi ödemelerinde komisyon alımasın

Ankara Ticaret Odası’ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşlara geniş kapsamlı hizmetler sunan Sosyal Güvenlik Kurumunun sürekli yükselen hizmet kalitesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

SGK primlerini erken ödeyen işverenlere indirim uygulandığını belirten Baran, bu uygulamanın mükelleflerin ödeme eğilimlerini artırdığını bildirdi.

Baran, kredi kartı ile prim ödemelerindeki yüksek komisyon oranlarına yönelik düzenleme talebinde bulunarak, şunları kaydetti: "Ben mükellefim, SGK'ye prim ödemelerimi yapacağım, nakit param yok, kredi kartıyla ödeme yapmak istiyorum. Bunun için yüzde 4'e varan komisyon farkı isteniyor. Bu konuda ATO üyelerinin talepleri var. Kredi kartıyla sosyal güvenlik primi ödemelerinde bankaların komisyon almadan işlem yapmasını istiyoruz." SGK Başkanı Kaya da kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.