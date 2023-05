ATO, dünya çapında yarışmada inovasyon kategorisinde finalde

Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Ticaret Odası (ATO) 2023 yılı Dünya Odalar Yarışmasında ATONET Üye Hizmet Platformu ile ‘En iyi oda sistemi inovasyon’ kategorisinde finale kaldı. Cenevre’de 22 Haziran’da yapılacak olan finalde ABD ve Çin odalarıyla yarışılacak. Yarışmaya 47 ülkeden 11 oda başvuruda bulunmuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, finalde dünya devleriyle yarışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yarışmanın 100’den fazla ülkede 45 milyondan fazla şirketi temsil eden Milletlerarası Ticaret Odası(ICC) bünyesinde faaliyet sürdüren Dünya Odaları Federasyonu Kongresi kapsamında yapıldığını aktardı. Baran, "Devam eden ‘Dünya Odalar Federasyonu Kongresi’nde, Ankara Ticaret Odası olarak finale kalmanın ve ülkemizi örnek proje ile temsil etmeye hak kazanmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Baran, üyelerinin e-devlet üzerinden tek şifreyle mobil uygulamaya ulaşabildiği ve e-hizmet alabildiği ilk ve tek Oda olma unvanını ellerinde bulundurduklarını belirtirken, ATO’nun “ATONET Üye Hizmet Platformu” projesi ile, bu sayede dünya devleri ile aynı platformda yer alacağını kaydetti.

Dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek bu süreçlere üyelerini hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Gürsel baran, “İnovasyondan girişimciliğe, dijital dönüşümden ekosisteme kadar birçok alanda, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik her türlü hizmette elimizi taşın altına koymaya her zaman hazırız, attığımız her adımın ise başkentimize ve ülkemize de kazanç olacağının bilincindeyiz.” diye konuştu.

ATO’nun Cumhuriyet ile birlikte bu yıl 100’üncü yılını kutladığına dikkat çeken Baran, “Yüzüncü yılımızda reel sektöre yönelik çalışmalarımızla Cumhuriyetimizin yüz akı olma hedefindeyiz” dedi.

ATO’nun 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu ve uygulaması ile üyeler hizmet binasına gelmeden 7/24 belge, online başvuru, vezne işlemleri, kapasite raporu, ekspertiz raporu gibi hizmetleri elektronik ortamda alabiliyorlar. Uygulamanın kullanıcı sayısı 1’inci yılın sonunda 122 bin 897’ye ulaştı.