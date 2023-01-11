ATO, finansman sorunlarını Bakan Nebati'ye iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üyelerinin finansmana erişim konusunda yaşadıkları sıkıntıyı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye iletti.

Baran, yaptığı açıklamada, Bakan Nebati, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ı ATO'da konuk ederek, ATO üyesi işletmelerin sorunlarını kendilerine aktardıklarını bildirdi.

Enflasyondaki gerilemeye rağmen işletmelerin sermaye sıkıntısı yaşadığını, banka kredilerine ulaşmakta güçlük çektiğini ve işletmelerin finansman darboğazında olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Enflasyonda gerilemenin devam ettiği ortamda, banka kanalıyla kredilere erişemeyen işletmelerin öz kaynak yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmekte sıkıntı çektiğini ifade ettik. KOBİ’lerimiz başta olmak üzere şirketlerimizin ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimlerinin hayati önem taşıdığını vurguladık.

Üyelerimizin sorunlarına karşı duyarlılık gösteren Hazine ve Maliye Bakanı'mız Nureddin Nebati ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Sayın Hüseyin Aydın'a teşekkür ederiz."