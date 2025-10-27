ATO, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıdı

Maruf BUZCUGİL

RİYAD

Sağlık alanında dünyanın en büyük organizasyolarından biri olarak kabul edilen Riyad'daki “Global Health Exhibition 2025” fuarındaki Türkiye standının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Bu fuar, üretimden inovasyona, teknolojiden hizmete kadar sağlık ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiriyor” dedi.

Baran, bu önemli global fuarda Türkiye’yi “Şifanın İnovasyonla Buluştuğu Yer” olarak anlatacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün, yüksek kalitede sağlık hizmetini, teknoloji ve maliyet avantajıyla birleştirerek kendi vatandaşlarımızın yanı sıra, tüm bölgeye ve dünyaya sunuyoruz. Türkiye dünyada ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında yer alıyor. 2024 yılında 1,5 milyon kişi sağlık hizmeti almak amacıyla ülkemizi ziyaret etti. Elbette bizler, bu başarıyı rakamlardan ibaret görmüyor, insana dokunan hikâyelerle de ölçüyoruz. “sağlıkta bilişimden, tıbbi cihaz ve ilaç sektörüne kadar tüm alanlarda uluslararası pazarlara açılıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da S.Arabistan’a yapacağı gezi kapsamında yarın (28 Ekim) fuarda incelemelerde bulunması bekleniyor.

Türk firmalarının gözü Suudi Arabistan’ın “vizyon 2030” projelerinde

Suudi Arabistan’ın iddialı “Vizyon 2030” hedefleri doğrultusunda yürüttüğü reformlar, bölgeyi geleceğin sağlık ekosistemlerinden biri haline getiriyor. Türk firmaları S.Arabistan’ın “Vizyon 2030” hedefleri doğrultusunda, sağlık sektörünün modernizasyonu ve güçlendirilmesinde kilit rol oynayabileceklerine inanıyorlar.

ATO Başkanı Baran Türk firmalarının bu pazarlardaki hedefini şöyle anlatıyor:

“Şirketlerimiz, ürünleriyle, mühendisliğiyle, girişimciliğiyle ve güvenilirliğiyle bu dönüşüm yolculuğuna kıymetli katkılar sağlayacaktır. Türkiye, tedavide şifa merkezi olmanın yanında; teknolojinin, inovasyonun ve yüksek kalitede üretimin de merkezi ve aynı zamanda güvenilir bir iş ortağı durumunda. Bizler, bugün burada, bu vizyonun bir parçası olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz."

Global Health Exhibition 2025

Dünyanın en büyük sağlık sektörü organizasyonları arasında sayılan Fuara, yaklaşık 130 ülkeden 2 bini aşkın firma, 160 binden fazla sağlık profesyoneli ve binden fazla yatırımcı katılıyor. Ayrıca, dünya çapında tanınmış 500’den fazla konuşmacı, sağlık sektöründeki yenilikleri ve gelişmeleri yine bu fuarda birinci ağızdan paylaşacak.

Robotik cerrahiden yeni nesil görüntüleme teknolojilerine, dijital tedavi yöntemlerinden yapay zekâ destekli tanı sistemlerine kadar birçok yeniliği ve çözümü de bu fuarda görmek ve yeni iş bağlantıları kurmak mümkün olacak. Fuarda Türkiye 270 metre kare alanda ATO’nun milli katılımıyla 22, kendi katılımlarıyla yer alan 22 firma olmak üzere 44 firmayla yer alıyor.

“Türkiye marka değeri için tarihi bir adım”

Öte yandan ATO, "Küresel Sağlık Fuarı 2025"te yer alan Türk sağlık sektörü firmalarına yönelik, fuar öncesi bir tanışma resepsiyonu düzenledi.

Fuarı Türkiye’nin sağlık alanındaki marka değeri için tarihi bir adım olarak nitelendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, buradaki başarı hikayelerinin Ankara’nın girişimci ruhunu, üretim gücünü ve küresel vizyonunu temsil edeceğini aktardı.

Ankara’nın sağlık alanında son 20 yılda büyük ilerleme kaydettiğinin altını çizen Baran, “Bu adımı, şehrimizin ihracatını artırma ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer alma vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler ise Riyad'ın, son yıllarda dünyada en çok fuar yapılan şehirlerden biri haline geldiğini bildirdi ve hem Büyükelçilik hem de ticaret müşavirlerinin her türlü katkı ve desteği sunduğunu belirtti.