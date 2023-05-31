ATO'da Avusturya’da Yatırım ve İş Fırsatları Toplantısı düzenlendi

ATO Duatepe Hizmet Binası’nda düzenlenen toplantıda, Avusturya Yatırım Ajansı yetkilileri Avusturya’daki iş fırsatlarını üyelere tanıttı.

ATO Başkanı Gürsel Baran burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, güçlü jeopolitik konumu, lojistik bağları, üretim ve iş gücü kapasitesi yönünden önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Türkiye, global yatırımcılar için önemli bir yatırım ve üretim merkezi. Avusturya ise stratejik coğrafi konumu nedeniyle Türk şirketleri için Avrupa’ya açılan bir kapı ve Batılı bir ticari ortak durumunda." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri Türkiye’nin lehine olacak şekilde daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini, 440 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olan Avusturya’nın dış ticaretinde Türkiye’nin payının yüzde 1 bile olmadığına dikkat çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Son 20 yılda ülkemize yatırım yapan Avusturyalı şirketlerin sayısı bini buldu. Son yıllarda özellikle geri dönüşüm, güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında yapılan yatırımlar dikkati çekiyor. Reel sektörümüz yurt dışında da önemli yatırımlara imza atıyor. Avusturya’da faaliyet gösteren 6 bin 500 Türk firması yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Baran, tarihi bağlar ve Avusturya’da sayıları 300 bini bulan Türk nüfusunun iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir fırsat oluşturduğunun altını çizdi. Başkentten Viyana’ya direkt uçuşların ticari ve ekonomik işbirliklerini artırmak açısından önemli olduğunu kaydeden Baran, Ankara ekonomisi hakkında da bilgi verdi.

Wimmer de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin, Avusturya için önemli bir ticari partner durumunda olduğunu belirterek, düzenlenen toplantının iki ülkenin ticari ve yatırım ilişkilerini daha ilerilere taşımak açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi.