ATO’da Gürsel Baran güven tazeledi

ANKARA (EKONOMİ) – ATO’nun 10 Ekim 2026 günü yapılan ilk aşama seçimlerinde 175 binden fazla üye, 205 meclis üyesini ve 478 komite üyesini seçmişti. ATO Meclis üyeleri, 16 Ekim günü ATO Meclis üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu, TOBB Genel Kurul delegeleri seçildi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da üyesi olduğu ATO’da oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde, 188 oy alan Baran güven tazeleyerek yönetim kurulu başkanı olarak seçildi.

-ATO Yönetiminde iki kadın

ATO’nun bu çalışma döneminde 13 kadın üye Meclis’te yer aldı. ATO tarihinde ilk kez de iki kadın üye Yönetim Kuruluna seçilmiş oldu.

Gürsel Baran Yönetim Kurulu Başkanlığında oluşan ATO Yönetim Kurulu üyeleri (alfabetik sırayla) şöyle:



Adem Ali Yılmaz, Ahmet Akça, Ali Yıldız, Kadriye Çimen, Mücahit Şentürk, Nihat Uysallı, Sabahat Altınışık, Selim Gökşin, Temel Aktay, Yasin Özyolu.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Bülent Yük, İbrahim Burak Kara, İsmail Kulak, Muhammet Şenipek, Osman Fatih Destici, Osman Öztürk.

TOBB Genel Kurul Delegeleri: Abdülfettah Doğan, Abidin Memili, Ali Efe Bezci, Ali İhsan Güçlü, Ali İhsan Özdemir, Ayhan Taşoğlu, Bülent İnal, Canpolat Aras, Cihat Alagöz, Erdoğan Özegen, Halil Yavuz, Huzeyfe Yılmaz, Kenan Bayram, Macide Özge Kuzu Küpeli, Mehmet Arif Parmaksız, Mehmet Fatih Çetinkaya, Mehmet Tevfik İzgi, Mehmet Ünsal, Meriç Çağlayan, Muharrem Kılıç, Murat Kopan, M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ramazan Hakan Karadeniz, Ramazan Kahraman, Turgay Kılıç seçildi.

-ATO Başkanı Baran: Ankara kazandı

Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Gürsel Baran, asırlık birikime sahip ATO’nun Ahilik geleneklerine yaraşır bir seçim yaptığını vurguladı. Baran, “67 meclis üyesi kardeşimizin aramıza katılmasıyla birlikte meclisimizin de yüzde 32,6'sı yenilendi, yaş ortalaması 49 oldu. Bu dönem kadın komite üye sayımız 18'e meclis üyesi sayımız da 13'e yükselmek suretiyle aramıza 31 kadın üye katıldı. Ankara Ticaret Odamızda yönetim kurulunda ilk kez kadın üye yer aldı. Komite üyelerimizle birlikte yenilenme oranı yüzde 46,2 oldu.

Bu saatten sonra artık kazanan sadece üyelerimiz ve şehrimizdir. Şimdi, tüm kimlikleri bir kenara bırakarak, edindiğimiz tecrübelerle kaldığımız yerden çalışmaya, üretmeye, üyemize ve şehrimize emek vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra tüm enerjimizi, üyelerimiz için, onların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için, ticaretimizin ve ihracatımızın gelişmesi için, Ankara ekonomisinin ilerlemesi ve büyümesi için ve nihayetinde ülke ekonomisi için harcayacağız” dedi.



Gürsel Baran’ın ATO tarafından paylaşılan biyografisi şöyle:

1960 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Profesyonel iş hayatına, 1981 yılında kurduğu 'Dost Boya İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi' firması ile adım attı. Halen kurucusu olduğu şirket çatısı altında inşaat ve boya malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi ve iki dönem görev yaptı.

1999 yılından bu yana ATO Meclis Üyesi olan Gürsel Baran, ATO Komite Üyesi (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu. 2016 ve 2018 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ATO Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde 45 No'lu Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi'nden Meclis Üyesi olarak seçilen Baran, bugün yapılan seçimlerde de yeniden Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Baran, ATO Başkanlığı görevini yürüten 19. isim oldu.

Kredi Garanti Fonu'nda 2017-2018 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapan Baran, 2017 yılından bu yana Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara Fuarcılık Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeliği, 2018 yılından bu yana da GTİ Başkan Vekilliği ile TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevlerini yürütüyor. 2019-2023 yılı arasında TDV Mütevelli Heyet Üyesi olan Baran, 2020-2024 (Mayıs) yılları arası DEİK Denetim Kurulu Başkanlığı görevi yaptı.

Baran, Timkoder-Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği ve Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda aktif olarak görev yapmaktadır. İyi derecede Arapça bilen Baran, evli ve 3 çocuk babasıdır. Baran'ın 4 de torunu bulunuyor.