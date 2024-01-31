ATO'dan bina tamamlama sigortası

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, bina inşaatlarının tamamlanamaması durumunda oluşacak mağduriyetleri önlemek amacıyla kullanıma sunulan bina tamamlama sigortasına yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, toplantıda yaptığı konuşmada, bu sigorta türünün müteahhitleri yakından ilgilendirdiğini ve uygulamayla inşaat şirketlerinin her türlü riske karşı koruma altına alındığını bildirdi.

Sigortanın, ekonomi üzerinde olumlu etkisinin bulunduğunu aktaran Aktay, "Sigortacılık sektörü, reel ekonominin tamamlayıcısı olan finansal ekonominin sağlıklı işlemesine de katkı sağlıyor. Ülke ekonomisi geliştikçe sigortacılık sektörü de gelişiyor. Aynı şekilde sigortacılık sektörü geliştikçe ülke ekonomisini de geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Aktay, inşaatın yaklaşık 270 sektörü canlandırdığına işaret ederek, bina tamamlama sigortasının, kentsel dönüşüm faaliyetlerinin artmasıyla daha çok ihtiyaç duyulacak ve gündeme gelecek bir konu olacağını kaydetti.