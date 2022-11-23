ATO’dan D-8 ülkeleri arasında yerel para ile ticaret önerisi

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam ve teşkilat yöneticileri, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baran, D-8 ülkelerinin aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olduğunu, dünya gündeminde pek çok sıkıntının yaşandığı, hammadde, gıda ve enerji tedarik sıkıntılarının devam ettiği bu süreçte D-8 üyesi ülkelerin birbirine kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

D-8'e üye ülkelerin gayrisafi milli hasıla toplamının 4 trilyon dolara, dış ticaretinin ise 1,6 milyar dolara yaklaştığına işaret eden Baran, "Üç kıtada yer alan 8 ülkenin gayrisafi milli hasılası ile dış ticaret verileri örtüşmüyor. 8 ülkenin arasındaki ticaret rakamı olması gereken düzeyde değil. Bu potansiyeli geliştirmek için yerel para birimleriyle ticaret yapılan sistemi hayata geçirmeliyiz. Bu gelişmeyle ticaretin kolaylaşması üyelerimizi motive edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, 8 ülkenin ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla iş insanlarının bir araya getirilebileceğini ifade etti. Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşlar konusunda çalışma yaptıklarını anımsatan Baran, bundan sonraki çalışmalara D-8 ülkelerini de dahil edebileceklerini kaydetti.

D-8 Genel Sekreteri Imam da D-8'e üye ülkeler arasındaki ticareti geliştirmeyi, tarım, enerji, ulaşım, eğitim, sağlık, turizm ve bilişim alanlarında çalışmalar yapmayı amaçladıklarını belirtti. Imam, teşkilat üyesi ülkeler arasında ticareti artırmak için tercihli ticaret anlaşması sürecini yürüttüklerini ifade etti.