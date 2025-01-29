ATO’dan ortak çağrı: Ankara’dan direkt uçuşlar artırılsın, havalimanına metro kurulsun

ANKARA(EKONOMİ)-Ankara Ticaret Odası’nın Ankara’nın ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği Ankara Buluşmalarının ilki Ankara’daki üniversitelerin rektörlerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda ortak çağırıda, Ankara’dan doğrudan uçuşların artırılması ve havalimanına metro hattı açılması öne çıktı. Ankara Buluşmalarının, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle devam edeceği belirtiliyor.

EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantının açılışında ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO faaliyetleriyle Ankara’nın ekonomik görünümüne yönelik temel bir sunum yaptı.

Ticaret ve sanayide ağırlığı olan Ankara’nın turizm ve tarımda da önemli bir şehir olduğunu söyleyen Gürsel Baran, 500 büyük sanayi kuruluşunun 45’inin Ankara’da bulunduğunu, 2.5 milyonu bulan şirketlerin yüzde 7’sinin de Ankara’da bulunduğunu belirtti. Başkent Ankara’da 13 OSB, 152 Ar-Ge Merkezi, 36 tasarım merkezi bulunduğu bilgisini veren Baran, Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin de Ankara’da olduğunu aktardı.

Ankara’da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 10 tane de sanayi sitesi bulunduğunu aktaran Gürsel Baran, 14 milyar doları ihracat olmak üzere 30 milyar dolarlık ticaret hacminin sözkonusu olduğunu bildirdi.

Ankara’nın 21 üniversitesi ve güçlü akademik kadrolarıyla eğitimde de önemli yere sahip olduğuna işaret eden Gürsel Baran, sağlık turizmi yapabilen yetkilendirilmiş 446 kuruluş bulunduğunu belirtti.

Yurt dışına doğrudan uçuşların artırılmasının temel gündem maddeleri olduğunu söyleyen Baran, başta sağlık turizmi olmak üzere turizmde gelişebilmek için doğrudan uçuş sayısındaki artışın önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ankara’nın demiryolu ve karayolu ağının ortasında bulunması, OSB’leri ve teknokentleriyle serbest bölge kurulması için uygun bir şehir olduğunu belirten Gürsel Baran, “Başkent için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Biz sadece bu topraklara borcumuzu ödemek istiyoruz. Bunu da Milli Mücadelemize ve Cumhuriyetimize kucak açan Ankaramızı, “dünya başkentleri” arasına taşıyarak, “marka bir şehir” olmasını sağlayarak yapabiliriz” dedi.

Baran’ın ardından ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve üniversite rektör ve rektör yardımcıları görüş ve önerilerini aktardı.

Toplantıda dile getirilen konu başlıklarından bazıları şunlar:

-Sağlık başta olmak üzere turizmin gelişmesi, yabancı öğrencilerin Ankara’yı tercih etmesinin de aralarında yer aldığı gerekçelerle yurtdışına uçuşların artırılması konusunda ortak çalışma yapılması

-Havalimanına ulaşım için kent merkezinden metronun yapılması.

-Şehrin gelişimi için Uluslararası Ankara Forumu düzenlenmesi, küresel ölçekte toplantılar yapılması,

-Üniversite, sanayi ve ticaret işbirliğinin geliştirilmesi,

-Yabancı öğrenciler başta olmak üzere üniversite öğrencilerine, özel sektör kuruluşlarında staj imkânı sağlanması

-Kentin gelişim için sürekli istişare mekanizmalarının oluşturulması,

-Göç alması nedeniyle artan trafik sıkışıklığı için çözüm üretilmesi,

-Kentte kültür ve sanat etkinliklerinin artmasının sağlanması,

-Başkent’in uluslararası alanda tanıtımı için etkili bir çalışma yürütülmesi,

-Binlerce yıllık geçmişe sahip Ankara’nın tarihinin detaylı bir şekilde araştırılarak, daha etkin tanıtılmasının sağlanması.

-Dizi ve filmler aracılığıyla Ankara’nın tarihi ve turistik güzelliklerinin tanıtılması,

-Başkent’in tanıtımında Ahiliğin öne çıkartılması,

-Ankara’da üretilen ve yurtdışına ihraç edilen ürünlerin, ülke içinde de kullanılmasının sağlanmasına yönelik lobi çalışmaları yürütülmesi.

-Başkent’in teknoloji üretim kapasitesi ile öne çıkmasına yönelik tanıtım çalışmaları yapılması

EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Baç, Lokman Hekim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Şahin, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Kısa’nın yanı sıra ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali İhsan Güçlü, Halil İlik ile Yasin Özyolu katıldı.