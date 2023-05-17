ATO’dan prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklama

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO yönetim kurulu üyeleriyle Ankara milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti.

Baran, yaklaşık bir ay önce Bilgin'e gerçekleştirdikleri ziyarette, "4a ve 4b", yani SSK ve Bağ-Kur'lular arasında emeklilik için prim ödeme gün sayısı açısından farklılıklar olduğunu gündeme getirerek, Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi taleplerini ilettiklerini anımsattı.

Bilgin'in bu talebe olumlu karşılık vererek, esnaf ve küçük tacirlerin prim ödeme gün sayısının indirilmesini içeren bir çalışma içinde olduklarını açıkladığını belirten Baran, şunları kaydetti: "Aralarında ATO üyelerimizin de bulunduğu işverenlerin prim ödeme gün sayısının 7 bin 200 güne çekilmesi konusundaki müjdeniz bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı da bu konuda bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar üyelerimiz açısından büyük bir umut oluşturdu. Vergi vererek, istihdam sağlayarak, iş yeri açarak, katma değer yaratarak ekonomiye katkı sağlayan üyelerimiz, 7 bin 200 gün prim ödeyerek emekliliğe hak kazanmayı heyecanla bekliyor."

Baran, ATO üyelerinin, düzenlemenin, EYT'lilerde olduğu gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da ifade etti.