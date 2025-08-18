ATO/Gürsel Baran: Belirli dönemlerde sınırlı vergi tatili uygulanmalı

MARUF BUZCUGİL-HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, aileler için okul masraflarının azaltılması, işletmeler için ise finansman sıkışıklığının giderilmesi amacıyla belirli dönemle sınırlı olmak üzere, KDV tatili önerdi. Baran bu süreçte; kırtasiye, giyim ve ayakkabı gibi sektörlerde KDV’nin geçici olarak yüzde 1’e indirilmesinin yararlı olacağını bildirdi. Konkordato sisteminin çok suiistimal edildiğine dikkat çeken Gürsel Baran, daha önce kamuoyu gündemine taşıdığı, alacaklıları da koruyacak şekilde KGF benzeri bir fon kurulması önerisinde bulundu. Kayıt dışı ekonomiyi ve kırtasiye masraflarını azaltmak amacıyla yürürlüğe giren e-fatura, e-irsaliye sisteminin, tam tersi işletmelere maliyetinin giderek arttığını kaydeden Gürsel Baran, aynı mal için 4 ayrı belge düzenlendiğini, üstelik kısa zaman içinde kontör ücretlerinin yüzde 900 civarında arttığını kaydetti.

“Kontör ücretlerinde yüzde 900’e varan artış”

E-fatura sisteminin faydalarına rağmen, özellikle bunun maliyetleriyle ilgili çok sayıda şikayet geldiğini biliyoruz. Bu konuda gelişmeler neler?

Son dönemde, farklı meslek komitelerimiz tarafından sıkça dile getirilen, vergi ve muhasebe süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla ortaya çıkan “fahiş hizmet ücretleri”, önemli bir konu olarak gündemimizde yer alıyor. Bu sistemin işletmelere getirdiği yüksek maliyetler, özellikle brüt satış hasılatı 3 milyon TL üzerinde olan KOBİ’ler için ciddi bir finansal baskıya dönüşüyor.

Özellikle e-fatura ve e-irsaliye başına ve hem alış hem satış sırasında iki işletmeden de ayrı ayrı kesilen kontör ücretlerinin, enflasyonun çok üzerinde yüzde 800–900’lere varan oranlarda artırılması tepkilere neden oluyor.

E fatura, e arşiv, e defter, e irsaliye, mali mühür ve kontör ücretlerine makul ve uygulanabilir bir üst sınır getirilmesi, E-fatura ve e-irsaliyeden hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı kontör ücreti tahsil edilmesinin sonlandırılarak sadece düzenleyenden kontör ücreti tahsil edilmesi, az sayıda fatura işleyen küçük işletmeler için kademeli fiyatlandırma sistemi ile adil bir yapı oluşturulması, uyum maliyetlerinin, kayıtlı ekonomiye geçişe engel olmaması için daha düşük tutulması talebinde bulunduk.

“KDV bazı sektörlerde geçici olarak yüzde 1’e düşürülebilir”

Başta tekstil olmak üzere finansal sıkışıklık yaşayan sektörlerin sorunlarına yönelik bir çözüm öneriniz var mı?

Küresel düzeyde yaşanan sıkıntılar, içerde de işçilik ve enerji maliyetleri ve düşük kur gibi konular nedeniyle uluslararası düzeyde rekabet gücü olan hazır giyim, ayakkabı gibi sektörler maalesef kan kaybetti. Öte yandan enflasyon öngörüldüğü gibi düşmeye devam ediyor. Malum okulların açılmasına da az bir zaman kaldı. Bu tabloları önümüze alarak, aileler için okul masraflarının azaltılması, işletmeler için de finansman sıkışıklığını gidermelerine katkı sağlamak amacıyla Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde giyim, ayakkabı, okul ve kırtasiye malzemeleri, okula yönelik bilgisayar ve ilgili yazılımları gibi bazı ürünlerde KDV oranları geçici olarak yüzde 1’e indirilebilir.

Bu uygulama 2008 dünya ekonomik krizinde, ayakkabı, mobilya, turizm gibi sektörleri destekleme amacıyla yapılmıştı. Bildiğiniz üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesi Cumhurbaşkanı’na KDV oranını yüzde 1’e kadar indirme yetkisi veriyor. Bazı ürünlerde KDV indirimi gerçekleştirilerek hem aileler hem de işletmelere kolaylık sağlanabilir. Ticaret Odası olarak bu süreçte biz de üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz.

“Sıcak paraya ihtiyacı olan piyasa fiyatının altında e-ticaretten satış yapıyor”

■ Hacmi giderek artan e-ticaret sistemi üyelerinizi nasıl etkiliyor?

E-ticaret, dijitalleşen dünyanın en dinamik alanlarından biri olarak hayatımızda giderek daha fazla yer kaplıyor. Pandemi sonrası alışveriş alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, tüketiciler artık ürün ve hizmetlere bilgisayar ya da telefon ekranlarından ulaşmayı tercih ediyor. E-ticaretin en büyük avantajı, zaman ve mekân kısıtlamalarını ortadan kaldırması. Ayrıca dijital ortamda yapılan satışlar, firmalara müşteri verilerini analiz etme ve pazarlama stratejilerini bu verilere göre şekillendirme fırsatı sunuyor. Her yenilik gibi e-ticaret de bazı riskleri beraberinde getiriyor. E-ticaretin yaygınlaşması, yerel esnaf ve küçük işletmeler için ciddi bir rekabet baskısı oluşturuyor. Bu konuda üyelerimizden çok sayıda şikâyet alıyoruz. Hele de sıcak para ihtiyacının yoğun olduğu dönemlerde, firmalar, nakit sıkıntısı yaşamaları, krediye ulaşamamaları nedeniyle aldıkları ürünleri fatura fi yatının altına satışa sunuyor. Yani bir anlamda mallarını bozduruyorlar. Bu noktada, fatura fi yatının altından satışlar, aynı toptancıdan ürün alarak satışa sunmaya çalışan diğer firmaları büyük sıkıntıya sokuyor. E-ticaret, sunduğu fırsatlarla kaçınılmaz bir dönüşümün parçası. Ancak bu dönüşümün sağlıklı sürdürülebilmesi için e-ticarette de rekabeti kurallarının açıkça yazılması gerektiği kanaatindeyiz.