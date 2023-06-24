ATONET, Dünyanın En İyi Oda Sistemi seçildi

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) üye hizmet platformu (ATONET) Dünya Odalar Sistemi Federasyonu’nun (WFC) yarışmasında Dünyanın En İyi Oda sistemi olarak seçildi. ATO’nun 100. Kuruluş yıldönümüne denk gelen 2023’te böyle bir ödül almanın çok anlamlı olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “100. Yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. Aynı yarışmada Gaziantep Ticaret Odası ise “En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi” kategorisinde ödül aldı.

Milletlerarası Ticaret Odası’nın(ICC) bünyesindeki Dünya Odalar Federasyonu’nun (WFC) düzenlediği 2023 Dünya Odalar Yarışmasının finali Perşembe günü yapıldı. Yarışma kapsamında En İyi Oda Sistemi İnovasyon Projesi kategorisinde ATO’nun üye hizmet platformu olan ATONET ABD ve Çinli rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

ATONET ile tüm oda hizmetlerini tek çatı altında topladıklarını belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, “Cumhuriyetimizle birlikte Ankara Ticaret Odamızın da bu yıl kuruluşunun 100’üncü yılı. Başkentimizin Ticaret Odası olarak 100’üncü yılımızı şampiyonlukla taçlandırmaktan, Başkentimize ve ülkemize dünya birinciliği kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Baran, dünyadaki tüm değişim ve dönüşümü takip ederek, Başkentin ticaretini bilim, teknoloji ve yeniliklerle buluşturmaya, üyelerimizi dünya ticaretine hazırlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Aynı yarışmada “En İyi Cinsiyet Eşitliği Projesi” kategorisinde ödül alan Gaziantep Ticaret Odası’nı ve Başkan Mehmet Tuncay Yıldırım’ı tebrik eden Baran, desteklerinden dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür etti.

Kullanıcı sayısı 1 yılda 122 bini aştı

Ankara Ticaret Odası’nın 2022 yılı Mayıs ayında kullanıma sunduğu ATONET Üye Hizmet Platformu uygulaması 1 yıl içinde 160 bin civarındaki üyeden 122 bin 897’si tarafından kullanılıyor.

ATO üyeleri, ATO Hizmet Binası’na gelmeden, e-devlet üzerinden giriş yaparak, 7/24 e-belge, online başvuru, randevu, vezne işlemleri, bilgi güncelleme talebi, harç iade talebi, sigorta şirketlerinin acentelik başvuruları, kapasite raporları, ekspertiz raporları, iş makinesi tescili, Türk malı, yerli malı belgeleri, NACE kodu değişikliği gibi onlarca hizmeti elektronik ortamdan alabiliyor. Yine uygulama ile ATO üyeleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Resmi Gazete bilgileri ile teşvik ve hibe, sektörel bilgilendirme, fuar takvimi, pazar ve sektör araştırmaları bilgilerine erişim sağlayabiliyor.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki yarışmada ATO’yu; Başkan Gürsel Baran, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz ve Bilişim Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Ertek ile ATO Bilgi İşlem Müdür Vekili Necip Ceylan temsil etti.

Finalde kimlerle yarıştı?

ATO Bilişim Teknolojileri Komitesi Başkan Yardımcısı Gökhan Ertek’in projeyi sunduğu finalde, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Tampa Bay Ticaret Odası'nın "Tampa Bay Ticaret Odası Azınlık İşini Hızlandırma Programı" ve Illinois Hispanik Ticaret Odası'nın "Sözleşme Radarı - Tüm İşletmeler İçin Yapay Zekâ" projeleri ile Çin Ticaret Odası'nın "RCEP ve diğer STA'ların Kullanım Oranını Teşvik Etmek" projeleri bulunuyordu.