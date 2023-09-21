ATONET, Türkiye Bilişim Derneği yarışmasında birinci oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Dijital platform ATONET'in Türkiye Bilişim Derneği yarışmasında birinci olduğu açıklandı. Ödüle yönelik değerlendirme yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD ve Çinli rakipleri geride bırakarak alınan dünya çapındaki ödülün ardından TBD’den aldıkları ödülün azim ve motivasyonlarını artırdığını bildirdi.

Pandemi döneminde dijitalleşmeye hız verdiklerini söyleyen Baran, bu yıl Cumhuriyet ile birlikte ATO’nun da 100’üncü yılının kutlandığına dikkat çekti.

Dijitalleşme çalışmalarının ikinci yüzyıllarına da damga vuracağına değinen Baran, ATONET hizmet platformunun geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde, ATO’nun ödülünü ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Yasin Özyolu ile ATO Genel Sekreter V. Ahmet Güran, Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Aktepe’nin elinden aldı.