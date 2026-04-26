ATO’nun “5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları” sona erdi: 50 bini aşkın katılım gerçekleşti

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları programında yaptığı konuşmada, "Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) "Marka Yapan Zekâlar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" mottosu ve "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlediği 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, iki gün süren yoğun programın ardından sona erdi. Yapay zekadan markalaşmaya, dijital dönüşümden kültürel üretime kadar geniş bir yelpazede 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacının yer aldığı etkinliğe katılan kişi sayısı iki günde 50 bini aştı. Paneller, açılış konuşmaları ve deneyim alanlarıyla zenginleşen etkinlik, Ankara'nın küresel marka vizyonuna katkı sunan önemli bir platform olarak öne çıktı.

İki gün süren programı değerlendiren ATO Başkanı Gürsel Baran, "5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nda gördük ki yapay zeka artık sadece bir teknoloji başlığı değil; iş dünyasından sanata, eğitimden üretime kadar hayatın her alanını dönüştüren itici bir güç haline geldi. Yerli ve yabancı çok sayıda değerli ismin katkısıyla iki gün boyunca ortaya çıkan fikirler, Türkiye'nin bu dönüşümde geride kalan değil, yön veren ülkelerden biri olabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ve eğitim programlarına katılımı bize umut verdi. Ankara iş dünyası olarak hedefimiz bu potansiyeli doğru okuyup, üyelerimizi bu yeni çağa en güçlü şekilde hazırlamak, teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek. Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Üniversiteler ve teknokentler stant açtı

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Congresium üst salonlarında gerçekleştirilen konuşmalar ve eğitimlerle devam ederken, fuar alanında Üniversiteler, teknokentler, savunma sanayi ve teknoloji firmalarının stantları ile interaktif deneyim alanları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un da sergilendiği fuar alanında, robot gösterileri ve dijital sanat alanları da yer aldı. Organizasyonda Ankara Ticaret Odası da bir stant açarak, uluslararası arenada ödül kazanan ATONET Akıllı Asistan ile diğer çalışmalarını tanıttı.

"Doku'n Ankara" ile başkentin 3 bin yıllık tarihi anlatıldı

"Doku"n Ankara: Sembollerin İzinde 3000 Yıllık Tarih" başlıklı keynote Araştırmacı Tarihçi Erdinç Akgül ile gerçekleşti. Ankara'nın 3000 yıllık geçmişindeki Frig tümülüslerinden Roma kalıntılarına, Galatların kente isim verme öyküsünden Milli Mücadele'nin kahramanlık hikâyelerine kadar pek çok sembolden bahseden Araştırmacı Tarihçi Erdinç Akgül, kentin kadim hafızasını gün yüzüne çıkardı. Selçuklu dönemiyle birlikte Ankara'nın bir ticaret merkezine dönüştüğünü vurgulayan Akgül, "Ahilik teşkilatı, lonca başkanlarını seçerek kurduğu sistemle dünyanın ilk Cumhuriyet yapılarından biridir, bugün Ankara Ticaret Odası'nın kökleri ve temelleri de bu ahilik geleneğiyle o dönemde atılmıştır" diye konuştu. 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, internet ünlüsü Gökhan Ünver'in standup gösterisi ile sona erdi.