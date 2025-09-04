ATO’nun çevrimiçi hizmet programı dünya şampiyonu oldu

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Ticaret Odası’nın (ATO), çevrimiçi hizmet sistemi ATONET bünyesindeki Akıllı Asistan projesi En İyi Oda İnovasyon Projesi kapsamında odalar kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

ATONET’in mobil uygulaması 2023’te aynı yarışmada şampiyonluk kazanmıştı. ATO’dan yapılan yazılı açıklamada, 41 ülkeden 83 proje arasında şampiyonluğu kazandığı vurgulandı.

Yapay zeka kullananılarak hizmet veren sohbet robotu “ATONET Akıllı Asistan” şampiyonluğu ICC Dünya Odalar Federasyonu'nun 14. Dünya Odalar Kongresi kapsamında düzenlenen “2025 Dünya Odalar Yarışması”nda kazandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ikinci kez şampiyon olmalarının önemine işaret ederek, “ATO’muzun dönüşümde lider ve yenilikte öncü vizyonunu tüm dünyaya gösterdik. Bu gurur hepimizin. Üyelerimize değer katma, ticareti kolaylaştırma, iş dünyamızı geleceğe taşıma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. ATO, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan 14. OCC Kongresi kapsamında yapılan yarışma için düzenlenen gala programında ödülüne kavuştu. Bu galaya ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz, ATO Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Gökhan Ertek ve proje geliştirme ekibinde görevli ATO personeli ile Gürsel Baran katıldı. ATO’ya ödülü Dünya Odalar Federasyonu-ICC ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi.