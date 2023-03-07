ATP Bilgisayar'ın yıllık kârı 116,7 milyon TL oldu

ATP yaptığı açıklamayla 2022 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Buna göre, 2022 yılında geliri yüzde 99,4 büyüyerek 497,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt karı yüzde 162,4 artarak 244,6 milyon TL'ye ulaştı. Yıllık net kar da yüzde 73,5 artarak 116,7 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Genel Müdürü Ümit Cinali, dünya ekonomilerindeki belirsizlikler ve yakın coğrafyada jeopolitik risklerin yaşandığı bir yılda, önemli bir büyüme başarısı gösterdiklerin belirterek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir büyümemiz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetler, orta ve uzun vadeli planlarımız ve çeşitlendirilmiş iş modelimizin sonucudur. Şirketimizin finansal performansından memnuniyet duyuyoruz. Yüksek enflasyon ortamının iş dinamiklerini etkilediği bir dönemde ciromuzu yüzde 99,4 artırarak, yüzde 30'a yakın reel büyüme kaydettik. Fiyat ve çalıştığımız yabancı para birimi değişimlerinin enflasyonun gerisinde kaldığı bir dönemde, FAVÖK ve net kar kalemlerinde de sağlıklı büyümemizi sürdürmemiz memnuniyet vericidir.

2022 yılında hizmet verdiğimiz sektörlere bir çok alanda yenilikler içeren çözümlerimizle katkıda bulunduk. Konuk ağırlama sektörüne Android işletim sistemi ile çalışan, maliyet avantajları sağlayan, çözümler sunduk. Yeni Mutfak Görüntüleme Sistemimizi, restoran ziyaretçilerinin kendi siparişlerini oluşturabilecekleri dokunmatik ekranlı kioskları ve restoran sistemlerinin uzaktan yönetimini gerçekleştiren Zenia Destek Merkezi’ni hayata geçirdik. Dünyanın 2. büyük hızlı servis restoran (QSR - Quick Service Restaurant) zinciri Subway’i çözüm portföyümüze ekledik. Dünyanın en büyük 20 QSR markasından dördüne çözümler üretiyoruz."