ATSO Başkan Adayı Berkay Bahar: Turizmi 365 güne yayıp gastronomiyi öne çıkaracağız

FİKRİ CİNOKUR

ATSO Başkan Adayı Berkay Bahar, seçim ofisinin açılışında, 18 Ekim tarihinde ANFAŞ Fuar merkezinde gerçekleştirilecek seçimler öncesi projelerini ve hedeflerini Antalya iş dünyasına anlattı.

ATSO’dan ekonomiyi 12 aya yayacak projeler

‘GastroAntalya’, ‘365 gün ATSO’, ‘ATSO Pazar’ gibi birçok projesi iş dünyasına anlatan Bahar, şunları kaydetti.

‘’ATSO Pazar Projesi ile Antalya şirketlerinin kendi aralarındaki ticari bağları güçlendirilecek. Turizm faaliyetleri 365 güne yayılacak. Oluşturulacak ekonomik iklim sayesinde genç nüfustaki beyin göçü tersine çevrilecek. Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali ve Kaleiçi gibi tarihi-kültürel simgeler kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak daha güçlü biçimde desteklenecek. ATSO 365 projesi ile üyesine kazandıran, ekonomiyi 12 aya yayan, kentin tarihi mirasına sahip çıkan ve geleceğe hazır bir Antalya hedefliyoruz. ATSO üyelerinin kendi aralarında alışverişi hareketlendirmek istiyoruz. Çözüm Masası, ATSO Pazar ve İşletme Destek Masası ile üyelerin ticari faaliyetleri güçlendirilecek.’’

Antalya’nın güçlü bir iş dünyasına sahip olduğunu, hedeflerinin bu potansiyeli daha etkin şekilde harekete geçirmek olduğunu söyleyen Bahar, ‘’Bizim meselemiz bir makam değil. Bizim meselemiz Antalya iş dünyasının sahip olduğu muazzam gücü harekete geçirmek. 49 komite, 49 sektör tek Antalya hedefliyoruz” dedi.

Antalya mutfağı dünyaya açılacak

ATSO Pazar ile üyelerinin ihracata yönelmesini, yeni pazarların yaratılması yönünde çalışmalar yapılacağını ifade eden Bahar, GastroAntalya Projesi ile de Antalya mutfağını dünyaya açmak istediklerini kaydetti. Berkay Bahar, şöyle devam etti.

‘’Antalya’ya 17 milyon turist geliyor. Ancak, Antalya mutfağını bilmiyor, tanımıyor. ATSO olarak göreve geldiğimizde Antalya mutfağının tanıtımını yapmak ve dünyaya açmayı hedefliyoruz. Antalya yemek kültürüne dinamik kazandırmak istiyoruz.’’