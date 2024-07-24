ATSO Başkanlığına Yusuf Hacısüleyman seçildi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesi üzerine, yerine oy birliğiyle Yusuf Hacısüleyman seçildi.
19 Temmuz'da Kemer'de yaşanan kazada hayatını kaybeden Ali Bahar'ın yerine yönetim kurulunda seçim yapıldı. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Hacısüleyman önerildi. Başka adayın çıkmaması üzerine Hacısüleyman, oy birliğiyle ATSO Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına da Hakan Pakalın getirildi.
Seçim, 11 kişilik yönetim kurulunu oluşturan Yusuf Hacısüleyman, Boğaçhan Göksu, Hakan Pakalın, Murat Totoş, Hatice Öz, Hüseyin Sarı, Mustafa Yayla, Mehmet Dikmen, Ali Özgür Karagöz, Ahmet Kasapoğlu ve Behçet Ülker tarafından yapıldı.