ATSO/Çetin: Girişimcimize ve Antalya’nın geleceğine sahip çıkacağız

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan adayı Davut Çetin ‘’Girişimcimize sahip çıkacağız ve en önemlisi, Antalya'nın geleceğine sahip çıkacağız’’ dedi. Antalya Van Genç İş Adamları Derneği'nin (AVGİAD) geleneksel kahvaltılı toplantısına katılan ATSO başkan adayı Davut Çetin, ATSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı dönemde hiçbir zaman yalnızca oda binasında oturan bir başkan olmadığını dile getirdi. Çetin, ‘’Meslek odalarıyla, derneklerle, meslek kuruluşlarıyla, hemşehri dernekleriyle, genç ve kadın girişimcilerle düzenli olarak bir araya geldik. Antalya'nın sivil toplumunu Türkiye'nin dört bir yanındaki kuruluşlarla buluşturduk” dedi. Antalya’ya, şehre birlikte sahip çıkmayı istediğini vurgulayan Davut Çetin, şunları söyledi: ‘’Antalya, burada doğanların da sonradan gelip emek verenlerin de yatırım yapanların da üretenlerin de çocuklarını burada büyütenlerin de ortak evidir. Gelin, Antalya'yı birlikte büyütmeye devam edelim. Hep birlikte iş dünyamıza sahip çıkacağız. Sektörlerimize sahip çıkacağız. Girişimcimize sahip çıkacağız ve en önemlisi, Antalya'nın geleceğine sahip çıkacağız.’’ Antalya Van Genç İş Adamları Derneği Başkanı Osman Karakoç da, ATSO seçimlerinde liyakati, tecrübeyi, güveni ve çözüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkanlara destek vereceklerini söyledi.