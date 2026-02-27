ATSO’dan konut krizi çözümüne Leasehold sistemi önerisi

FİKRİ CİNOKUR

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Şubat ayı meclisinde Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmeler hakkında görüşlerini aktardı. Enflasyonun Ocak ayında yüksek geldiğini belirterek tarım fiyat artışlarına dikkat çeken Hacısüleyman, ‘’Tarımdaki girdi maliyetleri, ithal ürün ve malzeme fiyat artışları, sezonsal arz kısıtlamaları fiyatları yukarı çekiyor. Ülkemizin tarım politikalarında çok ciddi bir reorganizasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum’’ dedi.

Konut sektörünün ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu, inşaat maliyetlerindeki artışın yeni konut üretimini zorlaştırdığını ve erişilebilir konut üretimini olumsuz etkilediğini anlatan Hacısüleyman, şöyle devam etti, “İnşaat tarafında da yeni bir modele ihtiyacımız var. Son yıllarda inşaat maliyetlerinde yaşanan hızlı artış, yeni konut üretimini zorlaştırmakta ve fiyatların erişilebilirliğini azaltıyor. Konut maliyetlerini düşürmek zorundayız. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya’da 13 bin 213 konut için 113 bin 440 başvuru var. Antalya’da kura ile kabul edilen kişi sayısı 13 bin 213. Yaklaşık 85 bin aile konut hayaliyle yaşıyor. Bu ihtiyacı gidermeliyiz. Leasehold yani kiralık mülkiyet sistemi dediğimiz, devletin araziyi tahsis ettiği bir modeli Türkiye’de uygulayabilir miyiz? Turizm tahsislerinde olduğu gibi, hazine arazileri konut yapımı için tahsis edilebilir. Arsa devlette kalır, yapı kişiye ait olur. Bu modeli komitemizle birlikte çalışarak netleştirip bakanlığa iletmek isteriz.”

Sanayiye düşük faizli uzun vadeli kredi desteği

Sanayi sektörünün uzun süredir sorun yaşadığını anlatan Hacısüleyman, ‘’Uzun vadeli, düşük faizli kredilerin sanayiye de sağlanmalı. Enflasyondan verimliliği artırarak, maliyetleri düşürerek ve ihracatı artırarak kurtulabiliriz. Sanayi işletmeleri finansal baskı altında ezilmeye devam ediyor. TOKİ tarafından konut üretiminde uygulanan uzun vadeli finansman modellerine benzer, sanayi işletmeleri için de uzun vadeli ve düşük faizli kredi paketleri oluşturulmalı’’ diye konuştu.