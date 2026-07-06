ATSO/Hacısüleyman: Antalya Limanı ve Serbest Bölge mutlaka genişletilmeli

FİKRİ CİNOKUR

Antalya iş dünyası, Katar sermayeli Qterminals firması tarafından işletilen Antalya Limanını tartışmaya açtı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ‘’Antalya Limanı ile Serbest Bölge’nin genişletilmesini stratejik bir yatırım olarak görüyoruz” dedi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) önceki dönem başkanlarından Mehmet Hacıarifoğlu yönetiminde kurulan Antalya Forum-X Platformu tarafından ‘’Antalya Limanı’nda Yeni Vizyon Arayışı’’ toplantısı düzenlendi. Toplantıya ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı ve Antalya Serbest Bölge Yatırımcı ve İşleticisi A.Ş YKÜ'si Ahmet Öztürk, Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü ve iş insanları katıldı.

Liman hizmetleri rekabetçi hale getirilmeli

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Antalya Limanı’nda mermer ihracatçılarının sorunlarına dikkat çekti. QTerminals Genel Müdürü ve CEO’su ile bir araya gelerek mermer ihracatı yapan üyelerin yaşadığı sorunları değerlendirdiklerini belirten Hacısüleyman, limanın daha verimli çalışabilmesi için yük gemilerinin dolu gelip dolu gitmesini sağlayacak lojistik yapının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Liman hizmetleri ücretlerinin rekabetçi yapıya kavuşturulması gerektiğini ifade eden Hacısüleyman, şöyle konuştu.

‘’Bunun için antrepo alanlarının artırılması, yükleme ve boşaltma altyapısının güçlendirilmesi, ihracat süreçlerini hızlandıracak laboratuvarının kurulması ve liman hizmet ücretlerinin rekabetçi hale getirilmesi önem taşıyor. Antalya Limanı ile Serbest Bölge’nin genişletilmesini stratejik bir yatırımdır. Deniz ulaşımı zorunluluk hale geldi. Kentin ulaşım yükünü hafifl etecek deniz yolu projelerini hayata geçirmeliyiz. Liman, havalimanı ve deniz ulaşımını birlikte değerlendirilmelidir.”

Merhum ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın, Antalya Limanı’nı kent dinamikleri ve iş dünyası temsilcileri tarafından yönetilmesi konusunda önerilerde bulunduğunu, ancak bunun gerçekleşmediğini anlatan Öztürk, Antalya Limanını işleten QTerminasl yönetiminin taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürdü.

Kruvaziyer gemiler Kaleiçi’ne gelmeli

TSO Meclis Başkanı ve Antalya Serbest Bölge Yatırımcı ve İşleticisi A.Ş YKÜ'si Ahmet Öztürk de kruvaziyer turizmin Antalya için de çok önemli bir yatırım olduğunu belirterek, ‘’Kaleiçi limanı açıklarına kazık temeller üzerine kurulu iskele yapılabilir. Kruvaziyer yolcular Kaleiçi’nden girmelidir’’ dedi.