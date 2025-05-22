ATSO/Hacısüleyman: İki yıldır enflasyonla uğraşıyoruz, bir türlü indiremedik

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Mayıs ayı meclis toplantısında konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini açıkladı.

Türkiye ekonomisinde hiçbir değişiklik olmadığına dikkat çeken Hacısüleyman, ‘’Biz tüketim için değil, üretim için finansa erişim istiyoruz. Ama ulaşamıyoruz. Bu faizlerle iş yapmak mümkün değil. Bize bir yol açılmalı.’’ dedi.

Sektörlerin nakit erişime sıkıştığını ifade eden Hacısüleyman, şunları kaydetti. ‘’Üretebilmemiz, satabilmemiz için finansa erişim şart. Nakde sıkışmış durumdayız. Bu üç saç ayağı olmaz ise işletmeler ticari faaliyetlerini sürdüremez. Ticari faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için üretilmesi lazım, satılması lazım. Kar etme şansı yok ise bir işletme, bir fabrika ayakta kalamaz. Kar eder ise bir sonraki aylar ve yıl için planlama yapabiliriz.’’

"Merkez Bankası'ndan 50 milyar dolar çıktı"

Merkez Bankası’ndan 50 milyar dolar çıktığını anımsatan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, şöyle devam etti:

‘’Bu dolarları niye biriktiriyoruz. İşte böyle zor günler için. Ülkemizin MB’den çıkan 50 milyar doları yerine koyabilme kabiliyeti var. Tabi gereken önlemleri alarak önünü görmesi lazım. Hepimiz önümüzü görebilirsek bu çıkan parayı koyabilir. İhracat da yapabiliriz, üretim de sağlayabiliriz. İç piyasada da tüketim mallarına olan talebi artırabiliriz. Dünyada hiçbir ülke yok ki bu sürede enflasyonla uğraşsın. Ben hatırlamıyorum. 2 yıldır enflasyonla uğraşıyoruz, bir türlü indiremiyoruz. 3 farklı enflasyon rakamı var. Hangisine inanacağımızı bilemiyoruz, şüphe ediyoruz. Bir rakam var ki, piyasaya çıktığınızda bu rakam çok düşük, pahalılık çok fazla diyoruz. O zaman bu neyin arası diyoruz. Böyle bir durumla karşılaşmak gerçekten üzücü.’’

Dışarıya karşı iç tüketimin ve ihracatın artırılması gerektiğini vurgulayan Hacısüleyman, ‘’Hiç birimiz paramız olsun, çok harcayalım demiyoruz. Amacımız üretmek, tüketirken de dikkatli olmak. Hiçbirimiz gelişigüzel yapmıyoruz. Ticaret insanlarına finansa erişim desteği verilirse yanlış yerlere gitmeyecek, doğru ihtiyaçlarda kullanılacak.’’ dedi.

ABD ile Çin arasındaki küresel rekabetten dolayı tüm ülkelerin olumsuz etkilenecğine dikkat çeken Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Trump’ın politikaları nedeniyle artacak olan vergi oranları Avrupa’yı da etkileyecek. Bu durum Türkiye turizmini de olumsuz etkiler. Avrupa’da gelir düşeceği için seyahat olanakları da azalacak. Bu konuya dikkat etmeliyiz. Bu politikalar çerçevesinde Mayıs ayı sonuna kadar Rusya ile Ukrayna arasındaki kalıcı barış sağlanırsa bu Türkiye turizmine olumlu yansır. Çünkü mayıs ayında Rusya’da okullar tatil oluyor. Suriye de de yaptırımların kaldırılmasıyla başta sağlık olmak üzere inşaat ve diğer sektörler için önemli fırsatlar doğacak.’’

Otellerde tam zamanlı doktor bulundurulması

Türkiye turizm sektör lokomotifinin Antalya olduğunu anlatan Hacısüleyman, sektörle ilgili hükümet, bakanlık ve bürokratlar tarafından alınacak kararın kent ve sektör temsilcileriyle ortak akılla alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın 500 yatak ve üstü tesislerde tam zamanlı doktor bulundurulmasının zorunlu hale getirdiğini ifade eden Hacısüleyman, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Sağlık Bakanlığı 19 Nisan’da yönetmelik yayımladı. Buna göre, 500 yatak ve üzeri otellerde tam zamanlı doktor bulundurulacak. Yönetmeliğe uygun Antalya’da 670 tesis var. Antalya’da ise 7 bin 700 doktor bulunuyor. Bu doktorların yüzde 10’ununu otellere vereceğiz. Zaten sağlık sisteminde (doktor hastaya yeterince zaman ayıramıyor) diye şikayetler var. Sağlık sisteminde sıkıntılar varken Sağlık Bakanlığı böyle bir karar aldı. Düzeltilmesini istedik, ama bir aydır hareket yok.’’