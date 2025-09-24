ATSO/Hacısüleyman: İş dünyası faiz indirimlerini hissetmedi

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada OVP, turizm sektöründeki gelişmeler, üniversite öğrencilerinin yurt sorunu konularında değerlendirmelerde bulundu.

Orta Vadeli Plan’ın (OVP) açıklandığını anımsatan Hacısüleyman, faizlerde bir indirim yapılarak yüzde 43 olan politika faizinin 40,5’e indirildiğini anımsattı. Hacısüleyman, şunları kaydetti:

‘’İş dünyası açısından bunu hissettik mi? Bence hissetmedik. Yani sonuçta biz finansa erişebiliyor muyuz? Erişemediğimiz finansın faiz oranı değişse ne olur, erişemiyorum ki zaten. Ne kadar değişmiş? 2,5 puan, bankaya gittiğimde böyle bir oran görmüyorum. 40,5 diye bir oran yok, daha yüksek. O zaman şu anda daha henüz istediğimiz yerde değiliz. Evet, yol yürüyoruz ama bu adımları daha sağlam atmalıyız ki hiç olmazsa önümüzdeki yıla daha iyi, sağlam basarak gitme şansımız olsun. Turizm gelirleri 60,5 milyar dolar. Bu sene 64 milyar dolar bekliyoruz. 2028 sonunda ise 75 milyar dolar hedefleniyor. İşsizlik oranı yüzde 8,7 ve 2025 beklentisi yüzde 8,5. Hedef yüzde 8’in altında. Bunu da gerçekçi görebiliriz. İlave istihdam hedefimiz 2,5 milyon kişi. İnşallah onu da sağlayabiliriz. Bu istihdamın da iş dünyası olarak daha çok üretim sektörlerinde, tarımda ve sanayide olmasını istiyoruz."

Yeni öğretim yılına başlandığını anımsatan Yusuf Hacısüleyman, üniversiteli gençlerin mezun olduktan sonra iş kaygısı taşıdığını söyledi. Hacısüleyman, Türkiye’de 18 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin ders başı yaptığını ifade eden Hacısüleyman, ‘’Türkiye’de toplam üniversite öğrenci sayımız 7 milyon. Antalya’da ise bugün sabah baktığımda 85 bin civarında üniversite öğrencimiz var. Üniversitelerde 7 milyon öğrencimiz mezun olduktan sonra iş kaygısı taşıyor. Türkiye’de her yıl 1 milyon istihdam sağlanıyor’’ dedi.

"Acil reforma ihtiyaç var"

Türkiye’deki işsizlik oranının bu yıl yüzde 8,3. geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 30, TÜİK’e göre yüzde 29,4 çalışmayan nüfus olduğunu anımsatan Hacısüleyman, şöyle konuştu:

‘’Ne eğitimde ne iş gücünde yer alan bir nüfusumuz var: 2,5 milyon. Üniversite mezunu olup iş gücünde olmayanların oranı ise yüzde 28. Teknik ve meslek lisesi mezunu gençlerimizden iş gücünde olmayanların oranı yüzde 24. Bu da 420 bin kişi. Çok üzücü bir terimle de karşılaşıyoruz. ‘Ev genci’ diye bir tanım var. Çok üzücü. Bunların hepsinden kurtulmak için eğitim sistemimizde çok güçlü bir reforma ihtiyaç var. Eğitilmiş gençlerimizi iş yaşamına hazırlamak, onları istihdamın içinde görmek istiyoruz. Evde otururken görmek istemiyoruz."

"Pahalı ülke algısı"

Türkiye ve Antalya turizminin dünyadaki yerini de değerlendiren ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, maliyet artışlarının ‘Türkiye Pahalı’ algısı yarattığına dikkat çekti.

Uluslararası Turizm Örgütü verilerine göre, geçen yıl Fransa’nın 102 milyon, İspanya’nın 93,8 milyon, ABD’nin 72,4 milyon turist ağırladığını anımsatan Hacısüleyman, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Türkiye ise dördüncü sırada yer alarak 60,6 milyon turist ağırladı. Türkiye turizmde ziyaretçi sayısında dünya dördüncüsü, gelirde ise yedinci sırada yer alıyor. 56,3 milyar dolarlık gelir elde edilmesine rağmen, kişi başı harcamalar bakımından rakip ülkelerin gerisinde bulunuyoruz. Türkiye ve özellikle Antalya, turizmde artık ‘öğrenen’ değil, ‘öğreten’ bir ülke konumuna geldi. Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi nedeniyle turist sayısında beklenen artış sağlanamadı. Maliyetlerimizin yüksek oluşu, özellikle üretim maliyetlerimizin turizme de yansıması, belli ölçüde ‘pahalı ülke’ imajı yaratıyor. Bu konuda tüm işletmelerimiz, bakanlığımız ve tur operatörlerimiz tekrar tekrar neler yapabileceğimizi gözden geçiriyor."