ATSO/Hacısüleyman: Olumsuz gelişmelere rağmen karamsar değiliz

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ‘’Tüm bu gelişmelere rağmen karamsar değiliz. Sadece daha dikkatli ve planlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız’’ dedi.

ATSO Başkanı Hacısüleyman, dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişmelere değinerek, özellikle savaşların üretim ve ticaret üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Özellikle son dönemde artan savaş ortamının, her ne kadar bize uzak gibi görünse de ekonomik anlamda herkesi etkilediğini belirten Hacısüleyman, şunları kaydetti: ‘’Tarım, hayvancılık, ambalaj ve lojistik gibi birçok sektör bu süreçten doğrudan etkileniyor. Gübre, yem, enerji ve nakliye maliyetlerinde yaşanan artışlar üretim süreçlerini zorlaştırıyor."

Hacısüleyman, "Örneğin bazı ülkelerin ihracat kısıtlamaları, temel üretim girdilerine erişimi zorlaştırıyor. Petrol fiyatlarındaki artış da taşımacılıktan üretime kadar pek çok alanda maliyetleri yükseltiyor. Bu durum doğal olarak enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor. Enflasyon düşmeden faizlerin düşmesi de zorlaşıyor ve bu da ekonomik dengeleri etkiliyor.” dedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki savaşa rağmen karamsar olmadıklarını ifade eden Yusuf Hacısüleyman, şöyle konuştu: ‘’Tüm bu gelişmelere rağmen karamsar değiliz. Sadece daha dikkatli ve planlı hareket etmemiz gerektiğinin farkındayız. Yatırımlarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda yapmalı, riskleri doğru analiz etmeliyiz. Çünkü bu tür krizlerin ne zaman sona ereceğini kestirmek kolay değil. Turizmden ihracata kadar birçok sektör bu gelişmelerden etkileniyor.”