ATSO/Hacısüleyman: Turizmde sigorta primi desteği tüm konaklama işletmelerini kapsamalı

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Turizm sektörüne yönelik sigorta primi desteğini içeren yasal düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını ifade eden Hacısüleyman, bu desteğin yalnızca Turizm İşletmesi Belgesine sahip tesislerle sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerinin destek kapsamına alınmasının hem kayıtlı istihdamın korunmasına hem de sektörde eşit rekabet koşullarının güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Hacısüleyman, şunları kaydetti:

‘’Düzenleme işgücü maliyetlerinin azaltılması ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi açısından sektör adına önemli bir kazanım. Ancak kapsamı genişletilmeli. Uygulamanın kapsamı genişletilmeli. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin belge statüleri farklı olsa da benzer ekonomik koşullar altında hizmet vermektedir.’’

Sektördeki tüm işletmelerin kurumlar vergisi, KDV, konaklama vergisi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı payı başta olmak üzere devlete karşı olan tüm yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Yusuf Hacısüleyman, şöyle devam etti:

‘’Aynı sorumlulukları taşıyan işletmeler arasında destek uygulamalarında da eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Artan işçilik maliyetleri, personel temininde yaşanan güçlükler ve rekabet baskısı, sektörde faaliyet gösteren tüm konaklama işletmelerini aynı ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle istihdamın korunmasına yönelik sağlanan desteklerin, aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında ayrım gözetilmeksizin uygulanması büyük önem taşımaktadır. Tüm belgeli konaklama işletmeleri destekten yararlanmalı. Sigorta primi desteğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgelendirilen tüm konaklama işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilmesinin sektörün beklentisidir. Aynı zamanda tüm yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerimiz açısından daha eşitlikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesine katkı sunacaktır. Bunun sektörde fırsat eşitliğini güçlendiren önemli bir adım olacağına inanıyoruz.’’