ATSO/Torunoğlu: KOSGEB kredisi geri ödemesinde kolaylık sağlanmalı

ALİ ESKALEN

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, 6 Şubat depremlerinde ağır yıkım yaşayan Adıyaman’da işletmelerin tam anlamıyla toparlanamadığını belirterek, Mart ayında ödemesi başlayacak kredi borçlarının silinmesini ya da en az iki yıl ertelenmesini talep etti.

Deprem konutlarının ödeme sürecinde vatandaşlara sağlanan kolaylıkları memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Başkan Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.