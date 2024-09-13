  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçiyor
Takip Et

Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçiyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, Audi Brüksel fabrikasında gelecek hafta yeniden üretime başlanacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Audi Brüksel fabrikası yeniden faaliyete geçiyor
Takip Et

Audi Brüksel fabrikası yönetimi, sendika temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşı sağlandığını ve tesisin gelecek hafta yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

17 Eylül'de üretime geçilecek

Açıklamada, 17 Eylül'de fabrikanın gövde ve boyama bölümlerinde üretime geçileceği, tamamlanmış otomobillerin distribütörlere gönderileceği, 18 Eylül'den itibaren de bütün bölümlerin faaliyete alınacağı kaydedildi.

Sendikaların yaptığı açıklamada ise uzlaşı çerçevesinde çalışanların işbaşı yapmadıkları 9-13 Eylül haftasındaki ücretlerini kesintisiz biçimde alacakları belirtildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme yapılmayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından çalışanlar, el koydukları tamamlanmış 300 civarında otomobilin anahtarlarını yönetime teslim etmişti.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de kapsamlı bir protesto düzenleyecek. Protestoya farklı sektörlerde çalışanlar da katılarak Audi işçilerine destek verecek.

Enflasyon nedir? Enflasyonu azaltmanın yolları!Enflasyon nedir? Enflasyonu azaltmanın yolları!Ekonomi

 

Dünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibeDünya Bankası'ndan Karadeniz için 6,3 milyon dolar hibeEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye Varlık Fonu ilk sukuk ihracına hazırlanıyor
Türkiye Varlık Fonu ilk sukuk ihracına hazırlanıyor
Prof. Dr. Korkut Boratav: OVP, Türkiye’yi ağırlaşan bir toplumsal bunalıma mahkûm ediyor
Prof. Dr. Korkut Boratav: OVP, Türkiye’yi ağırlaşan bir toplumsal bunalıma mahkûm ediyor
Aracı vize kurumu VFS Global satılıyor mu?
Aracı vize kurumu VFS Global satılıyor mu?
Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek
Çayırhan Termik Santrali özelleştirilecek
Manisa'da Kırkağaç kavununda ilk hasat! 30 bin ton rekolte bekleniyor
Manisa'da Kırkağaç kavununda ilk hasat! 30 bin ton rekolte bekleniyor
Bakan Uraloğlu: Demiryolu taşımalarının yüzde 45’i iltisak hatlarıyla gerçekleştiriliyor
Uraloğlu: Demiryolu taşımalarının yüzde 45’i iltisak hatlarıyla gerçekleştiriliyor