  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyor
Takip Et

Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyor

Audi'nin Brüksel'deki yakın zamanda kapanması söz konusu olan fabrikasına alıcı bulunamadı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Audi'nin Brüksel fabrikasına alıcı bulunamıyor
Takip Et

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Brüksel'de üretim yapan tesisini almaya uygun bir talip henüz bulunamadı.

Audi, fabrikanın satışı için üretici ve tedarikçileri içeren 26 potansiyel alıcıyla görüşmesine rağmen, bunlardan hiçbiri 3 bin çalışanın iş güvenliğini sağlayacak ve çalışmalarını devam ettirecek somut tekliflerle gelmedi.

Üretime Meksika'da devam edilecek

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı.

Ekonomi
Küresel mücevher sektörü İstanbul'da bir araya geldi
Küresel mücevher sektörü İstanbul'da bir araya geldi
Şimşek: Üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı gerileyecek
"Üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı gerileyecek"
Reel kesimin döviz açığı arttı
Reel kesimin döviz açığı arttı
Taklit veya tağşiş yapılan gıda üreten firmalar listesinde Kayseri'den 12 firmanın 18 ürünü var
Taklit veya tağşiş yapılan gıda üreten firmalar listesinde Kayseri'den 12 firmanın 18 ürünü var
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 727 milyon liralık teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 12 milyar 727 milyon liralık teklif
Ortadoğu’da gerilim Bitcoin ETF'lerinden çıkışları hızlandırdı!
Ortadoğu’da gerilim Bitcoin ETF'lerini vurdu!