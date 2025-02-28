Av sezonu kapanıyor! Avlanma yasağına uymayana ağır ceza uygulanacak

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2024-2025 av sezonunun kapanış tarihini duyurdu.

Av yasağı 2 Mart’ta başlıyor

Merkez Av Komisyonu (MAK) tarafından alınan ve 14 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, ülke genelinde av sezonu 2 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlayacak ve ağustos ayına kadar avlanma yasak olacak.

Yaban hayatı için uyarı yapıldı

Açıklamada, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme süreçlerinin başladığı bu dönemde vatandaşların doğaya daha duyarlı yaklaşması ve yaban hayatına zarar verebilecek eylemlerden kaçınması istendi.

Yasaklara uymayanlara cezai işlem

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına aykırı davranan kişilere idari para cezası uygulanacağı, ayrıca avlanan hayvan türüne bağlı olarak tazminat bedellerinin de talep edileceği bildirildi.

Av Komisyonu mayıs ayında toplanacak

Öte yandan, Merkez Av Komisyonu, Mayıs 2025’te toplanarak 2025-2026 av sezonuna ilişkin yeni kararlarını belirleyecek. Bu kararda, avlanma usulleri ve av hayvanı türlerine göre avın açılış tarihleri yeniden düzenlenecek.

DKMP Kırıkkale Şube Müdürlüğü, avcıları ve doğa severleri kurallara uymaya davet ederek yaban hayatının korunması konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.